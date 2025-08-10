Genau rechtzeitig: Wörnitzstein siegt zur Heimpremiere

Mit einem knappen, aber verdienten 1:0 (0:0) hat der SV Wörnitzstein-Berg beim ersten Heimspiel der neuen Bezirksliga-Saison seinen Premierensieg gefeiert. Der gut gestartete Aufsteiger aus dem Neuburger Vorort erwies sich dabei als die erwartet harte Nuss, die die Elf von Spielertrainer Michael Panknin jedoch am Ende knacken konnte.

Bei hochsommerlichen Temperaturen am Samstagnachmittag stand zunächst die Defensive im Fokus. Beide Teams ließen wenig zu, der SVW versuchte es mit aggressivem Pressing und hohen Ballgewinnen, war im letzten Drittel jedoch zu ungenau. Hinten präsentierte sich die Abwehr um Kapitän Daniel Habersatter dagegen stabil. Die erste Gelegenheit bot sich kurz vor der Pause: Neuzugang Julian Kopp kam nach einer Flanke nicht mehr richtig an den Ball, wenig später setzte Pascal Hirsch einen Schuss aus 16 Metern über das Tor.

Fußball-Bezirksliga: In Hälfte zwei wird Wörnitzsteins Druck zu groß für Joshofen Bergheim

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Wörnitzstein den Druck. Wieder war es Kopp, der in der 52. Minute am Abschluss gehindert wurde. Kurz darauf musste Keeper Bojic das einzige Mal ernsthaft eingreifen, als er einen Schuss nach einer Ecke parierte. In der 72. Minute fiel schließlich der goldene Treffer: Alexander Musaeus erahnte einen zu kurzen Rückpass, schnappte sich den Ball und legte quer auf Maximilian Bschor, der gekonnt mit rechts ins lange Eck vollendete. Danach war die Heimelf dem 2:0 näher als die Gäste dem Ausgleich. Nur ein missglückter Rückpass von Genrich Morasch sorgte kurz für Gefahr, wurde aber im Abwehrverbund geklärt. In der 88. Minute hätte Kopp alles entscheiden können, scheiterte jedoch nach Zuspiel von Bschor an Gästetorwart Schmidt.

Mit diesem verdienten Heimsieg kann der SVW nach der mageren Ausbeute aus den ersten drei Spielen aufatmen und mit Rückenwind ins kommende Auswärtsspiel beim TSV Zusmarshausen gehen. (svw)

SV Wörnitzstein-Berg: Bojic; Habersatter, Dietrich, Hoser, Bschor, Schmidbaur, Musaeus, Panknin, Hirsch (67. Marks), Morasch, Kopp (87. Watzl)