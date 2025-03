Die Wörnitzsteiner Minimalisten bleiben sich treu

Im ersten Pflichtspiel des Kalenderjahres 2025 hat der Fußball-Bezirksligist SV Wörnitzstein-Berg den Aufsteiger TSV Haunstetten im Stauferpark empfangen. Wie erwartet entwickelte sich eine ausgeglichene und umkämpfte Partie, die mit dem Wörnitzsteiner Lieblingsergebnis endete: einem 1:0-Sieg, dem neunten der laufenden Saison.

Die Bobinger-Elf ist dafür bekannt, hinten kaum Torchancen zuzulassen und vorne eiskalt zuzuschlagen. So war es nicht verwunderlich, dass die Wörnitzsteiner gegen den Ball kompakt standen und den Gästen nur wenige Räume anboten. Das Ziel war klar: das Spielgeschehen möglichst weit vom eigenen Tor fernzuhalten. Der TSV kam in der ersten Halbzeit zu keiner nennenswerten Torchance. Lediglich einmal musste Müller, der Torhüter der Hausherren, einen harmlosen Ball festhalten. Doch so stark das Defensivspiel funktionierte, so ideenlos agierte der SVW in der Offensive. Trotz einer leichten optischen Überlegenheit konnten keine hochkarätigen Chancen herausgespielt werden. Es zeigten sich erneut die Probleme aus der Hinrunde: Technische Unsauberkeiten erschwerten das Herausspielen von großen Gelegenheiten. Folglich ging es mit einem unterhaltsamen 0:0 in die Halbzeitpause.

Fußball-Bezirksliga: Wörnitzstein bleibt hinten sicher und vorne harmlos

Nach dem Seitenwechsel änderte sich weder das Personal noch der Unterhaltungswert des Spiels. Der SVW erstickte Angriffsversuche der Gäste bereits im Keim, blieb jedoch selbst aufgrund vieler Ungenauigkeiten im eigenen Ballbesitz offensiv weitgehend blass. Sinnbildlich dafür war eine Szene, in der Timo Zausinger scheinbar allein auf den Torwart zulaufen konnte, jedoch im Laufduell vom Haunstetter Verteidiger noch eingeholt wurde. In der 75. Minute reagierte Trainer Bobinger mit einem Dreifachwechsel: Miehlich, Lombardi und Drabek kamen von der Bank, zudem wurde Veh anstelle von Musaeus ins Sturmzentrum beordert. Diese Umstellung sollte sich als glückliche Entscheidung erweisen.

Mit fortschreitender Spieldauer gewann man zunehmend den Eindruck, dass dieses Spiel nur durch einen Standard entschieden werden konnte. Und so kam es in der 80. Minute: Veh behauptete den Ball im gegnerischen Sechzehner, umkurvte zwei Verteidiger und wurde anschließend gefoult. Der Schiedsrichter entschied folgerichtig auf Strafstoß. Co-Spielertrainer Knötzinger übernahm die Verantwortung und verwandelte souverän zum 1:0. Bei diesem Spielstand blieb es bis zum Schlusspfiff, und der SV Wörnitzstein-Berg durfte sich letztlich über einen glücklichen, aber nicht unverdienten Auftaktsieg im Jahr 2025 freuen. Zuschauer: 100. (AZ)

SV Wörnitzstein-Berg: Müller; Habersatter, Bobinger, Bschor (90. Hoser), Schmidbaur (75. Miehlich), Zausinger (88. Dietrich), Musaeus (75. Lombardi), Willsch (75. Drabek), Morasch, Knötzinger, Veh