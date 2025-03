Punktspielstart unter Flutlicht für Wörnitzstein

Zum ersten Punktspiel des Jahres in der Fußball-Bezirksliga empfängt der SV Wörnitzstein-Berg an diesem Freitag, 19 Uhr, den TSV Haunstetten. Die Vorfreude ist groß beim SVW, dass es endlich wieder losgeht.

„Wir hatten ein tolles Trainingslager, das uns als Team noch enger zusammengebracht hat. Aufgrund angeschlagener und kranker Spieler hatten wir aber auch erschwerte Bedingungen in der Vorbereitung. Jetzt freuen wir uns alle, dass es am Freitag unter Flutlicht wieder um Punkte geht“, sagt Michael Schmidbaur, sportlicher Leiter beim SVW. Die Mannschaft habe sich mit dem am Saisonende scheidenden Spielertrainer Dominik Bobinger das Ziel gesetzt, an die Hinrunde anzuknüpfen und befreit aufzuspielen.

Fußball-Bezirksliga: Trainersuche in Wörnitzstein läuft noch

Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger auf der Trainerposition läuft bereits im Hintergrund: „Die Suche ist nicht ganz einfach, aber wir sind zuversichtlich, bald einen geeigneten Nachfolger präsentieren zu können“, so Schmidbaur. Aktuell zähle erst einmal ein guter Start am Freitagabend. Die Erinnerungen an den knappen 1:0-Hinspielsieg lassen auch im Rückspiel eine enge Partie erwarten: „In Haunstetten haben wir knapp, aber verdient gewonnen. Wir müssen auch im Rückspiel jeden Zweikampf annehmen. Wir spielen zu Hause und wollen unbedingt gewinnen.“

Dabei werde es auch darauf ankommen, eine gewisse Leichtigkeit ins Spiel zu bekommen. „Wir haben letztes Wochenende im Stauferpark unsere Generalprobe gegen Holzkirchen ungefährdet gewonnen. Dennoch müssen wir weiter an unserer Chancenverwertung arbeiten. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Wir erspielen uns regelmäßig sehr gute Torchancen, die müssen wir aber konsequenter nutzen“, so Schmidbaur. Zudem setze man auch weiterhin auf ein geschlossenes Defensivverhalten, das seit Jahren beim SVW der Schlüssel zum Erfolg war und ist.