Wörnitzstein ist auf den zweiten Dreier aus

„Die wichtigste Erkenntnis, die wir aus dem Remis gegen Gersthofen für die kommenden Wochen gezogen haben, ist, einfach: Wille, Kampf und fußballerische Klasse. Wenn sich jeder bei uns darauf fokussiert und diese drei Dinge auf den Platz bringt, wird es für jeden Gegner schwer gegen uns“, fasst Michael Schmidbaur, sportlicher Leiter beim SVW die Situation zusammen.

Beim 3:3 im Topspiel gegen Gersthofen hat der SVW dies umgesetzt. Gleiches wolle man nun auch in Günzburg sehen. „Ich glaube schon, dass wir unsere Lehren aus dem Spiel gegen Neuburg vor zwei Wochen gezogen haben. Wir dürfen Günzburg auf keinen Fall unterschätzen, auch wenn sie aktuell Tabellenletzter sind. 80 Prozent reichen in dieser Liga einfach nicht, um Spiele zu gewinnen.“

Fußball-Bezirksliga: Kader des SV Wörnitzstein ist vollzählig vor Günzburg-Spiel

Trainer Dominik Bobinger hat den vollen Kader zur Verfügung und damit die Qual der Wahl, welche elf Spieler in Günzburg beginnen werden. Zwar geht der SVW als Favorit in die Partie, aufpassen muss die Defensive allen voran auf FCG-Torjäger Maximilian Lamatsch, der in dieser Saison schon 14 Treffer und damit mehr als die Hälfte aller Günzburger Tore erzielt hat.

„Wir wollen Geduld, Zweikampfhärte und Selbstvertrauen auf den Platz bekommen. Geduld, wenn es mal nicht direkt mit der ersten Chance klappt. Zweikampfhärte, um uns nicht in leichte Ballverluste zu bringen. Und Selbstvertrauen, mit dem wir unsere Stärken ausspielen, mutig sind und dem Spiel unseren Stempel aufdrücken können“, so Schmidbaur.