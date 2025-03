SV Wörnitzstein trotzt Gersthofen im Topspiel ein 3:3 ab

Der SV Wörnitzstein hat den 23. Spieltag der Fußball-Bezirksliga mit einem echten Spitzenspiel gegen den TSV Gersthofen eröffnet – samt Top-Torjäger Fabian Bühler. Der sollte seine Qualität unter Beweis stellen, war aber bei weitem nicht der einzige Faktor bei dem wilden 3:3 (2:2) am Freitagabend.

Die Wörnitzsteiner Mannschaft von Trainer Dominik Bobinger war nach der bitteren Niederlage zuletzt in Neuburg auf Wiedergutmachung aus, wurde jedoch von Beginn an von der besten Offensive der Liga stark unter Druck gesetzt. Obwohl die Gäste zunächst keine klaren Torchancen hatten, gingen sie früh in Führung: Ein langer Ball aus dem Halbfeld rutschte durch die SVW-Abwehrreihe und landete bei Bühler, der frei vor Torwart Müller eiskalt verwandelte (13.). Die anfängliche Nervosität der Hausherren legte sich mit zunehmender Spielzeit. In der 36. Minute kam Wörnitzstein das erste Mal gefährlich vor das gegnerische Tor. Nach einer scharfen, flachen Flanke von Zausinger musste Veh am zweiten Pfosten nur noch den Fuß hinhalten – 1:1.

Fußball-Bezirksliga: Bei Wörnitzstein gegen Gersthofen folgt ein Höhepunkt dem nächsten

Nun spielte der SVW befreit auf. Nur wenige Minuten später kam erneut eine Hereingabe von Zausinger von links – diesmal verpasste Habersatter die Führung nur um eine Fußspitze. Trotz der starken Phase der Heimelf schlug Gersthofen erneut zu: Wieder war es Bühler, der auf der linken Seite angespielt wurde. Mit einem starken Dribbling ließ er mehrere Gegenspieler stehen und schloss aus zentraler Position ab – unhaltbar neben den Pfosten. Bobinger versuchte noch mit einer Grätsche zu klären, kam jedoch zu spät. Doch die Antwort des SVW folgte prompt: Direkt nach dem Anstoß wurde Habersatter auf dem rechten Flügel geschickt, seine Flanke konnte zwar abgewehrt werden, landete aber direkt auf dem starken linken Fuß von Bschor – der verwandelte eiskalt ins linke untere Eck – das 2:2.

In der zweiten Hälfte dominierte Gersthofen mit viel Ballbesitz, drängte auf die erneute Führung, doch das eröffnete Räume für Konter. Zunächst fehlte dem SVW dabei die letzte Präzision, doch ein grober Patzer der Gäste brachte schließlich die Wende: Nach einem langen Ball unterlief Adnan Muminovic ein Stoppfehler. Bschor schaltete am schnellsten, lief alleine auf den Torwart zu und brachte den SVW mit 3:2 in Führung – der Stauferpark stand Kopf. Kurz vor Schluss zeigte Fabian Bühler nochmals seine Klasse: Erneut kam er über die linke Seite, ließ drei Verteidiger aussteigen und kam aus spitzem Winkel zum Abschluss. Müller konnte den Schuss parieren, doch Robin Widmann reagierte am schnellsten und staubte zum 3:3-Endstand ab.

Am Ende einer hochklassigen und emotionalen Partie stand ein gerechtes Unentschieden – ermöglicht durch große Moral und eine geschlossene Mannschaftsleistung des SV Wörnitzstein. Nach dem enttäuschenden Ergebnis in Neuburg war dieses Remis im Topspiel ein wichtiges Ausrufezeichen. Zuschauer: 200. (AZ)

SV Wörnitzstein: Müller; Habersatter (64. Miehlich), Bobinger, Hoser, Bschor (88. Dietrich), Schmidbaur, Zausinger (80. Marks), Färber (72. Musaeus), Morasch, Knötzinger, Veh