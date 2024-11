FC Staudheim: Erfolgsduo Schütt und Fuchs bleibt

Der FC Staudheim setzt auf Kontinuität und freut sich laut seiner Mitteilung, die Vertragsverlängerung mit den Spielertrainern Marco Schütt und René Fuchs bekannt zu geben. Beide Trainer werden auch in der kommenden Saison 2025/2026 das Zepter in der Hand halten und die erfolgreiche Arbeit fortsetzen.

Die aktuelle Saison verläuft für den FC Staudheim äußerst positiv. Mit 39 Punkten und einer ungeschlagenen Serie belegt die Mannschaft den ersten Tabellenplatz in der A-Klasse Neuburg. Die Mannschaft ist Herbstmeister und überzeugt mit einer starken Defensive, die mit René Fuchs als Schlussmann lediglich sieben Gegentore zugelassen hat. Zudem hat das Team zwölf Siege und drei Unentschieden auf dem Konto. Marco Schütt gehört zu den Top-Torschützen der Liga und trägt somit ebenso wie René Fuchs wesentlich zum Erfolg der Mannschaft bei. „Wir sind sehr glücklich, dass wir Marco und René für eine weitere Saison gewinnen konnten. Ihre taktische Ausrichtung der Mannschaft und ihre spielerischen Leistungen sind herausragend und haben einen großen Anteil an unseren Erfolgen“, so Mathias Wilhelm, Spartenleiter des FC Staudheim. „Die Entscheidung, mit den beiden weiterzumachen, fiel uns leicht. Ihre Arbeit ist nicht nur auf dem Platz sichtbar, sondern sie tragen auch maßgeblich zur guten Stimmung und dem Zusammenhalt im Team bei.“

Gute Zusammenarbeit zwischen Trainerduo und dem FC Staudheim

Trotz mehrerer Rückschläge durch Verletzungen das Team seine Spitzenposition behaupten, viele der verletzten Spieler werden laut den Vereinsverantwortlichen nach der Winterpause wieder angreifen können. Die hohe Trainingsbeteiligung und der Teamgeist seien ein klarer Beweis dafür, dass die Spieler Vertrauen in den eingeschlagenen Weg und die Kompetenz ihrer Trainer haben. „Der offene und direkte Austausch sowie die gute Zusammenarbeit mit Marco und René waren entscheidend für die Vertragsverlängerung“, ergänzt Dominik Sager ebenfalls Spartenleiter des FC Staudheim.

„Wir fühlen uns in Staudheim sehr wohl und wollen mit der Mannschaft auch nach der Winterpause unseren Tabellenplatz verteidigen, um auch am Ende der Saison ganz oben zu stehen.“ Die Vereinsführung und die gesamte FC Staudheim-Familie blicken optimistisch auf die kommende Saison, man freue sich auf die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Marco Schütt und René Fuchs. „Gemeinsam werden wir alles daransetzen, unsere Spitzenposition zu verteidigen und weiterhin attraktiven Fußball zu zeigen“, sagt Trainer Fuchs. (AZ)