SpVgg Altisheim-Leitheim stoppt die Negativserie

Aufatmen bei der SpVgg Altisheim-Leitheim: Mit einem 1:0-Erfolg im Derby gegen die SG Oberndorf/Eggelstetten konnte der jüngste Negativlauf gestoppt werden. An der Tabellenspitze der Fußball-Kreisklasse Nord 2 gewann Fatih Spor Bäumenheim das achte Spiel in Folge, Verfolger Riedlingen war ebenfalls erfolgreich. Trotz eines Punktgewinns beim FC PUZ bleibt der TSV Harburg weiterhin Schlusslicht.

SpVgg Altisheim-Leitheim – SG Oberndorf/Eggelstetten 1:0 (1:0). Nach fünf Niederlagen in Folge konnte die SpVgg wieder einen Sieg feiern. Gegen die SG gewann die Mannschaft knapp, aber nicht unverdient mit 1:0. Dabei hätte die Partie für die Gastgeber kaum schlechter beginnen können: Ein missglückter Rückpass brachte Artur Schirner schon in der Anfangsminute in eine gute Position, doch Altisheims Torhüter blieb im direkten Duell Sieger. Die Heimelf ging in der 16. Minute in Führung. Nach einem Freistoß von Benjamin Biber schoss Leon Wittmann zum 1:0 ein. Im weiteren Verlauf übernahm die SG Oberndorf/Eggelstetten zunehmend die Kontrolle, fand jedoch keine Mittel gegen die stabile Altisheimer Defensive. Auch in der zweiten Hälfte blieb die SG feldüberlegen, kam jedoch kaum gefährlich vor das Tor. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich vergab Oberndorf/Eggelstetten kurz vor Schluss nach einem Eckball: Die Altisheimer klärten zunächst auf der Linie, und der Nachschuss aus fünf Metern ging knapp am Tor vorbei. So blieb es beim knappen Erfolg für die SpVgg, die sich für eine geschlossene und kämpferische Leistung mit drei Punkten belohnte. Zuschauer: 120. (spvgg)

FC Donauried – SC Tapfheim 3:1 (2:0). Im landkreisübergreifenden Derby hatten die Hausherren zu Beginn mehr vom Spiel. Es dauerte aber bis zur 20. Minute, ehe André Behrens nach einem schönen Schuss aus 16 Metern zum 1:0 einnetzte. Kurz vor der Pause vergab Dominic Mengele aussichtsreich das 2:0. Sebastian Kommer machte es jedoch postwendend besser und erhöhte für den FCD. Im Gegenzug setzte Raphael Schuster den Ball ans Lattenkreuz. Nach einer guten Stunde fand Samuel Thurian in SCT-Keeper Raphael Belli seinen Meister. Wenig später hatte dann Bernd Deisenhofer Pech, als er den Ball aus 16 Metern an den Pfosten hämmerte. Die Heimelf dezimierte sich daraufhin selbst, als Torhüter Manuel Schmidt den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand klärte: Rote Karte (76.). Zehn Minuten vor Ende war es Spielertrainer Michael Jenuwein, der entscheidend auf 3:0 erhöhte. Mit dem Schlusspfiff setzte Raphael Schuster per Elfmeter den Schlusspunkt zum 3:1. Zuschauer: 200. (sct)

Harburgern gelingt zweimal der schnelle Ausgleich

FC Pfaffenhofen-Untere Zusam – TSV Harburg 2:2 (0:0). In einer eher ereignisarmen ersten Hälfte hatte der TSV einige Abschlüsse – aber auch Glück, als Torhüter Müller nach einer halben Stunde eine Großchance der Gastgeber entschärfte. Nach Wiederbeginn war der FC PUZ spielbestimmend und das 1:0 durch Simon Stelzle die logische Folge (66.). Doch praktisch im Gegenzug fiel der Ausgleich durch ein Eigentor von Georg Buchart. Wenige Minuten später war Buchart auch auf der anderen Seite zur Stelle und brachte sein Team per Kopf wieder mit 2:1 in Führung (71.). Diese hielt jedoch erneut nicht lange, Christoph Kolitsch gelang der sofortige Ausgleich. In der Nachspielzeit fiel sogar fast noch der Harburger Siegtreffer, doch Keeper Lucas Seefried wischte einen Ball aus dem Winkel. Zuschauer: 80. (dz)

Fatih Spor Bäumenheim – TSV Wertingen II 4:0 (2:0). Der Tabellenführer landete einen deutlichen und nie gefährdeten Sieg. Mann des Tages war dabei Kaan Dogan, der die ersten drei Treffer für Fatih Spor markierte. Bereits nach 23 Minuten hatte Dogan zweimal zugeschlagen und somit früh die Weichen auf Sieg gestellt. Kurz nach der Pause erzielte er den nächsten Treffer. Wenige Minuten später war Sergen Barut erfolgreich und erzielte den 4:0-Endstand (54.). Zuschauer: 60. (dz)

TSV Binswangen – SpVgg Riedlingen 0:3 (0:3). In der 13. Minute brachte Nils Nocke die Gäste nach einer Ecke von Johannes Vogel in Führung. Nur fünf Minuten später hatte Fabian Anzenhofer die Chance, vom Elfmeterpunkt zu erhöhen – doch der Binswanger Torwart parierte stark und hielt sein Team im Spiel. Dennoch blieb Riedlingen dominant und kam zu weiteren gefährlichen Chancen. In der 35. Minute war es dann Michael Reichensberger, der nach einem Freistoß von Vogel per Kopf das 2:0 markierte. Nur eine Minute später erhöhte Anzenhofer auf 3:0, nachdem er mustergültig von Nocke mit einem Steckpass bedient worden war. Nach dem Seitenwechsel flachte das Spiel etwas ab. Binswangen kam besser ins Spiel, ohne jedoch die nötige Durchschlagskraft zu entwickeln. Riedlingen blieb weiterhin gefährlich und setzte vereinzelt Konter. In der Schlussphase hatte Binswangen Pech, als ein Schuss am Pfosten landete. Zuschauer: 75. (dz)