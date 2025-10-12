Fatih Spor Bäumenheim marschiert weiter

Die SpVgg Riedlingen hat das Spitzenspiel der Kreisklasse Nord 2 gegen die SG Oberndorf/Eggelstetten mit 3:1 gewonnen und ist nun Tabellenzweiter. Damit riss auch die Siegesserie der SG von fünf Siegen in Folge. Spitzenreiter Fatih Spor konnte hingegen seinen guten Lauf fortsetzen und feierte den nächsten Dreier gegen die SpVgg Altisheim-Leitheim, die sich genauso am Tabellenende wiederfinden wie das neue Schlusslicht aus Harburg. Weiterhin Anschluss an die Spitzengruppe hält hingegen der SC Tapfheim nach einem souveränen 3:0 Heimerfolg gegen den TSV Binswangen.

Fatih Spor Bäumenheim – SpVgg Altisheim-Leitheim 4:2 (1:1). Die ersten 25 Minuten passierte recht wenig. Dann gingen die Gäste in der 28. Minute durch ein Eigentor von Ali Gündüz nach einem Freistoß in Führung. Doch die Führung hielt nicht lange. In der 39. Spielminute erzielte Kaan Dogan das 1:1. Nach der Pause war es wieder Dogan, der den Spitzenreiter in Führung schoss (63.). Oktay Samsa baute diese nur fünf Minuten später weiter aus. Jonah Kopp machte die Partie in der 76. Minute mit seinem Anschlusstreffer wieder spannend. Doch für mehr sollte es für die Gäste nicht reichen, denn Kaan Dogan sorgte in der Nachspielzeit mit seinem dritten Treffer der Partie für die Entscheidung. Zuschauer: 80. (AZ)

Fußball: SpVgg Riedlingen siegt 3:1 gegen SG Oberndorf/Eggelstetten

SpVgg Riedlingen – SG Oberndorf/Eggelstetten 3:1 (0:0). Riedlingen startete leicht überlegen, ehe Oberndorf/Egelstetten in der Folge stärker wurde. In der 15. Minute hatte Christian Neubaur die Führung auf dem Fuß, profitierte dabei von einer Unstimmigkeit in der Riedlinger Abwehr. Fünf Minuten später traf Daniel Hurle per Kopf nur die Latte. Oberndorf/Egelstetten drückte, blieb aber glücklos. Kurz vor der Pause kam Riedlingen wieder besser ins Spiel, doch ein Schuss von Fabian Anzenhofer wurde geblockt. Direkt nach Wiederanpfiff brachte Erik Laznik die SpVgg in der 46. Minute mit 1:0 in Führung, indem er einen Abpraller verwertete. In der 60. Minute erhöhte Antonio Di Mieri per Kopf nach einer präzisen Flanke von Johannes Vogel auf 2:0. Das 3:0 fiel in der 80. Minute, als eine Hereingabe von Jonas Riedelsheimer unglücklich vom Gegner ins eigene Tor verlängert wurde. Der sehenswerte Freistoßtreffer von Daniel Hurle in der 87. Minute zum 3:1 war nur noch Ergebniskosmetik. Zuschauer: 100. (SpVgg)

SC Tapfheim – TSV Binswangen 3:0 (2:0). Einen souveränen Heimerfolg feierte der SC Tapfheim. Bereits in der vierten Minute brachte Dennis Gail sein Team mit einem feinen Lupfer über den Torhüter in Führung. In der 7. Minute prüften die Gäste erstmals Heimkeeper Raphael Belli. Das 2:0 besorgte Raphael Schuster nach einer schönen Einzelleistung mit einem Schuss von rechts ins linke Eck (25.). Noch vor der Pause vergaben Domink Meyr (36.) und Dennis Gail (39.) gute Möglichkeiten. Nach der Pause machte Binswangen ordentlich Druck, konnte aber keinen Treffer erzielen. Allerdings durften die Heimfans nochmals jubeln, als Raphael Schuster in der 88. Spielminute einen Konter über Luca Zwerger und Dennis Gail zum 3:0 Endstand abschloss (87.). Zuschauer: 100. (AZ)

Lukas Reiser und Alexander Fritz schießen Lutzingen zum Sieg in Harburg

TSV Harburg – SG Lutzingen/Unterliezheim 2:4 (1:1). In der ersten Halbzeit gab es keine nennenswerte Aktionen in den Strafräumen. Erst in der 25. Spielminute konnte Christoph Kolitsch das 1:0 per Kopf erzielen. Kurze Zeit später gab es einen Platzverweis für Gästespieler Andreas Hurler. Trotz Unterzahl erzielte die SG noch vor der Pause das 1:1 durch Nikolai Kunert. In der zweiten Hälfte merkte man die Unterzahl am Spielverlauf nicht. In der 59. Spielminute brachte Lukas Reiser die Gäste per Kopf in Führung. Lutzingen blieb effektiv und nur zehn Minuten später erzielte Alexander Fritz das 1:3. Die Heimmannschaft wollte direkt antworten und hatte die Chance auf den 2:3-Anschlusstreffer. Doch in der 73. Minute verwandelte Lukas Reiser sehenswert zum 1:4. Die Harburger warfen alles nach vorne und konnten durch Leandro Müller nochmal auf 2:4 verkürzen (82.). Danach passierte nicht mehr viel und die Gäste konnten einen wichtigen Sieg feiern. Rote Karte: Andreas Hurler (37., Lutzingen/Unterliezheim) Zuschauer: 150 (tsv)