Donau-Rieser Vierergespann stellt sich den Neuburgern

Mit vier Mannschaften aus dem Landkreis Donau-Ries bekommen es diese Saison die Fußballvereine der Kreisklasse Neuburg zu tun. Die SG Feldheim/Genderkingen war dort schon vertreten, aus der Kreisliga Ost kehrt die SG Münster/Holzheim zurück. Aufgestiegen aus der A-Klasse Neuburg sind der SV Bayerdilling und der FC Staudheim. Wir haben vor dem Saisonstart am Wochenende 23./24. August die jeweiligen Ausgangslagen abgefragt.
