Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Kreisklasse Neuburg: Saisonstart für Staudheim, Feldheim/Genderkingen, Bayerdilling und Münster/Holzheim

Fußball

Donau-Rieser Vierergespann stellt sich den Neuburgern

Fußball-Vorschau: Staudheim, Feldheim/Genderkingen, Bayerdilling und Münster/Holzheim sind in der Kreisklasse Neuburg beisammen. So ist die Ausgangslage.
Von Daniel Weigl
    • |
    • |
    • |
    Die SG Münster/Holzheim ist einer von vier Vereinen aus der Region in der Kreisklasse Neuburg. In Blau: Julian Mayr, neben Michael Krabler spielender Co-Trainer.
    Die SG Münster/Holzheim ist einer von vier Vereinen aus der Region in der Kreisklasse Neuburg. In Blau: Julian Mayr, neben Michael Krabler spielender Co-Trainer. Foto: Patrick Werner

    Mit vier Mannschaften aus dem Landkreis Donau-Ries bekommen es diese Saison die Fußballvereine der Kreisklasse Neuburg zu tun. Die SG Feldheim/Genderkingen war dort schon vertreten, aus der Kreisliga Ost kehrt die SG Münster/Holzheim zurück. Aufgestiegen aus der A-Klasse Neuburg sind der SV Bayerdilling und der FC Staudheim. Wir haben vor dem Saisonstart am Wochenende 23./24. August die jeweiligen Ausgangslagen abgefragt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden