SG Feldheim/Genderkingen gewinnt auch das zweite Saisonspiel

Mit einem 4:2-Sieg hat die SG Feldheim/Genderkingen ihre gute Form bestätigt und sich den zweiten Sieg in der noch jungen Saison der Kreisklasse Neuburg gesichert. Der Gegner aus Langenmosen machte es der SG allerdings nicht leicht.

In der ersten Halbzeit sahen die 58 Zuschauerinnen und Zuschauer am Feldheimer Sportplatz eine ausgeglichene Kreisklassenpartie. Der Gast aus Langenmosen hatte die erste gefährliche Aktion, ein Schuss von Aaron Kneilling ging an den Außenpfosten. Nach einer Viertelstunde kam die Heimelf besser ins Spiel, Versuche von Christian Reile (14., per Kopf) und Emanuel Edel (18.) verfehlten knapp das Ziel. In der 22. Minute dann die Gäste-Führung: Aaron Kneilling ließ SG-Torhüter Alexander Häußler aus zehn Metern mit einem platzierten Abschluss keine Chance. Die heimische SG Feldheim/Genderkingen konnte nur sechs Minuten später ausgleichen, ein sehenswerter Distanzschuss aus 23 Metern von Philipp Karmann schlug unhaltbar im Netz ein.

Fußball-Kreisklasse Neuburg: Reiles Distanzschuss zum 4:2 ist der Schlusspunkt

In der zweiten Halbzeit dann die Führung für die Heimelf: Kilian Steinherr staubte aus sieben Metern ab, als der Torwart der Gäste nicht festhalten konnte (53.). Nur sechs Minuten später gab es eine ähnliche Aktion im Strafraum der Gastgeber, als Alexander Häußler in höchster Not rettete und der Abpraller vor den Füßen von Niklas Groß landete, der zum 2:2 traf.

Feldheim/Genderkingen zeigte nun noch mehr Einsatz, wollte unbedingt den Heimsieg. Dieser wurde in der 76. Minute belohnt, denn Dominik Riegel nutzte einen Abstimmungsfehler in der Hintermannschaft der Gäste nach einem langen Ball von Dominik Saur – 3:2. Für den sehenswerten Schlusspunkt sorgte in der 85. Minute der starke Christian Reile per Distanzschuss aus 20 Metern, und so holte die SG Feldheim/Genderkingen den verdienten zweiten Sieg im zweiten Spiel. (sg)