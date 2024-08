SG Feldheim/Genderkingen startet mit neuem Trainer

Nachdem die unteren Fußball-Klassen im Kreis Donau bereits gestartet sind, steigt nun auch die Kreisklasse Neuburg wieder in den Spielbetrieb ein. Einzig verbliebenes Team aus dem Landkreis Donau-Ries ist die SG Feldheim/Genderkingen, nachdem die SG Münster/Holzheim in der abgelaufenen Saison den Aufstieg in die Kreisliga Ost geschafft hat.

Personell hat sich bei der Spielgemeinschaft einiges getan. An der Seitenlinie steht nun Trainer Markus Schiele, der zuletzt beim SV Bertoldsheim als Übungsleiter aktiv war. Aber auch in der Mannschaft gibt es Veränderungen: Torjäger Marco Schütt wird nicht mehr auf dem Platz, sondern nur noch als Vorstand Sport bei der SG im Einsatz sein - und nebenbei als ein Teil des neuen Trainerduos des FC Staudheim fungieren (wie berichtet). Abgänge sind zudem Nico Löhle (VfB Oberndorf), Max Galetzka (TSV Hollenbach), Markus Knickenberg (SG Münster/Holzheim) und Tobias Kapfer (Karriereende). Feldheims voriger Trainer, Thomas Opelt, verließ den Verein, sein Engagement bei der SG war von vorneherein nur bis zum Saisonende geplant. Neu im Team ist neben Trainer Schiele auch Finn Neubauer, der aus der eigenen Jugend stammt.

SG Feldheim/Genderkingen peilt den Klassenerhalt an

Als Saisonziel peilt die SG den Klassenerhalt, beziehungsweise einen Platz im gesicherten Mittelfeld der Tabelle an, nachdem sie die abgelaufene Spielzeit mit Platz elf nur knapp über der Abstiegszone beendet hatte. Als Favorit auf den Titel gibt das Team die TSG Untermaxfeld, den SC Ried und den SV Echsheim-Reicherstein an. Zum Auftakt am Sonntag, 18. August, bekommt es Feldheim/Genderkingen aber auswärts mit dem Tabellennachbarn der Vorsaison zu tun, dem FC Zell/Bruck (Beginn 15 Uhr).