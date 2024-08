Flotzheim belohnt sich für konzentrierte Leistung

Reichlich Treffer gab es auch am zweiten Spieltag der Kreisklasse Nord 1 zu bejubeln, in den sieben Partien fielen insgesamt 36 Tore. Ein perfekter Start in die Saison gelang den Jura Kickers, dem Lauber SV und dem SV Mauren, die jeweils zwei Siege einfahren konnten und mit sechs Punkten die Tabelle anführen. Weniger erfolgreich lief es bisher für Harburg, Deiningen, Ederheim und Bissingen, die auch nach zwei Spielen noch auf die ersten Punkte warten müssen.

Anton Kutscherauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisklasse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bissingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis