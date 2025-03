Nur vier Mannschaften aus unserem Verbreitungsgebiet sind diese Saison in der Fußball-Kreisklasse Nord 1 eingruppiert – und starten ziemlich ambitioniert in die Frühjahrsrunde. Besonders der SV Mauren, der diesmal den Sprung in die Kreisliga schaffen möchte und sich an der Spitze vermutlich bis zum Ende ein Duell mit dem Sportclub D.L.P. liefern wird.

