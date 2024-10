Rains Zweite triumphiert am Feiertag

Während Rains zweite Mannschaft den 10. Spieltag der Kreisliga Ost am Tag der Deutschen Einheit für den fünften Saisonsieg nutzt (3:0 gegen SF Friedberg), kassiert die SG Münster Holzheim gegen die SpVgg Joshofen Bergheim die fünfte Niederlage (0:2).

SF Friedberg – TSV Rain II 0:3 (0:1). Nach zwei Niederlagen in Folge konnte die U23 des TSV Rain mit einem 3:0-Auswärtserfolg gegen die Sportfreunde Friedberg wieder einen Sieg einfahren. Rain startete stark in die Partie und ging bereits in der 12. Minute durch einen sehenswerten Distanzschuss von Lukas Müller verdient mit 1:0 in Führung. Die Gäste hatten mehr Spielanteile, doch Friedberg setzte immer wieder Akzente durch lange Bälle und Standards, die die Abwehr von Rain forderten. Dennoch blieb es zur Halbzeit bei der knappen Führung, die insgesamt in Ordnung ging, auch wenn Friedberg einige gute Chancen hatte.

Nach der Pause zeigte Friedberg eine deutliche Leistungssteigerung und erhöhte den Druck auf die Gäste, ohne jedoch zum Torerfolg zu kommen. Rain verteidigte gut und konnte sich nach einer Druckphase befreien. In der 72. Minute gelang Leonardo Lucic nach einem starken Solo das 2:0, womit die Gäste wieder etwas Ruhe ins Spiel brachten. Danach verflachte die Partie etwas, doch Rain blieb die gefährlichere Mannschaft. In der Schlussphase wurde Kadirolli im Strafraum gefoult und trat selbst zum Elfmeter an. Mit dem 3:0 sicherte er den Auswärtssieg der Tillystädter. Zuschauer: 57. (AZ)

Fußball-Kreisliga Ost: Münster/Holzheim bleibt weiterhin Letzter

SG Münster/Holzheim – SpVgg Joshofen Bergheim 0:2 (0:0). Wer beim Duell Schlusslicht gegen Spitzenreiter eine klare Angelegenheit erwartet hatte, der sah sich getäuscht. Joshofen hatte zwar mehr Spielanteile, aber die SG war keinesfalls unterlegen. Die Heimelf hatte auch die erste Chance, doch Julian Spies lupfte das Leder von Höhe des Elfmeterpunkts über den Kasten. Auf der Gegenseite hatte Robert Zisler den ersten Abschluss, doch Manuel Fuchs im Tor der Spielgemeinschaft war auf dem Posten (11.). Gefährlicher war es da schon, als Julian Sager eine Hereingabe von rechts aus kurzer Distanz drüber setzte. Erneut Sager war es kurz vor der Pause, der an Fuchs aus spitzem Winkel scheiterte.

Bei seinem dritten Versuch war der Stürmer dann aber erfolgreich: Nach einer Freistoßflanke von Zisler spitzelte Sager den Ball zum 0:1 an Keeper Fuchs vorbei (57.). Eine aussichtsreiche Möglichkeit zum Ausgleich hatte Patrick Hammerl, der aber am Fünfereck statt eines eigenen Abschlusses einen Querpass bevorzugte – dieser fand aber keinen Abnehmer. Als dann auch noch Julian Spies eine Flanke frei vor dem Tor verpasste, wuchs die Verzweiflung bei den Hausherren (82.). Dies gipfelte praktisch im Gegenzug im zweiten Treffer des Tabellenführers, den Fabian Fetsch nach feinem Zuspiel von Vincent Porombka erzielte. Dies war zugleich der Schlusspunkt der Partie. Zuschauer: 120. (mwe)