SG Münster/Holzheim kommt weiterhin nicht vom Fleck

Die SG Münster/Holzheim bleibt Schlusslicht in der Kreisliga Ost. Im Aufsteigerduell mit dem TSV Inchenhofen setzte es eine 0:3-Heimniederlage. Einen überzeugenden Auswärtserfolg hingegen konnte die Rainer U23 beim Auswärtsspiel in Oberbernbach einfahren, die Hanfbauer-Truppe gewann mit 3:0.

SC Oberbernbach – TSV Rain II 0:3 (0:1). Von Beginn an waren die Rainer das spielbestimmende Team, bereits in der ersten Spielminute hatte Leonardo Lucic eine gute Möglichkeit zur Führung. Anes Zukanovic hatte die Führung ebenfalls zweimal auf dem Fuß, doch konnte das Spielgerät aus aussichtsreicher Position nicht im Tor unterbringen. In der 38. Minute vollendete Lucic nach schnellem Freistoß auf Vorlage von Julian Kopp zum 0:1. David Wilhelm im Rainer Tor krönte sein Comeback seit der Relegation mit einem starken Spiel und zeigte mehrere klasse Paraden. In Halbzeit zwei ein ähnliches Bild, Rain spielbestimmend, die Heimelf eher harmlos, nur bei Standardsituationen strahlten die Oberbernbacher Gefahr aus. Auf der Gegenseite spielten die Rainer einige Kontersituationen heraus. Lucic machte mit seinem zweiten Treffer auf Vorlage von Haid den Sack zu (60.). Wilhelm hielt mit einer starken Parade die Führung fest, als er einen Freistoß über die Latte lenkte. Mit dem Schlusspfiff erzielte Lucic seinen dritten Treffer, vorausgegangen war ein super Anspiel von Jonah Kopp. Zuschauer: 80. (tsv)

Fußball-Kreisliga Ost: Münster/Holzheim bleibt gegen Inchenhofen zu ungefährlich

SG Münster/Holzheim – TSV Inchenhofen 0:3 (0:1). Mann des Tages aus Sicht der Gäste war zweifelsfrei „Dreierpacker“ Maximilian Heilgemeier. Bereits nach zwölf Minuten schlug dieser erstmals zu: Zunächst scheiterte er noch an der Latte, da aber die Heimelf den Ball danach nicht aus der Gefahrenzone brachte, konnte Heilgemeier wenige Sekunde später SG-Keeper Julian Hartmann mit dem Außenrist doch überwinden. Die Hausherren mussten bis zur Nachspielzeit der ersten Hälfte auf ihre erste echte Chance warten, diese hatte es dafür aber in sich. Matthias Stuber zog aus 18 Metern ab, Andres Egger im Inchenhofener Kasten parierte stark. Der Nachschuss landete aber bei Johannes Krabler, doch auch bei diesem Versuch war Egger reaktionsschnell auf dem Posten.

Kurz nach dem Wechsel dann die Vorentscheidung zugunsten des TSV, als ein Linksschuss von Heilgemeier im langen Eck einschlug. Die Spielgemeinschaft mühte sich redlich, bis auf einen Versuch von Julian Spies mit der Hacke nach Hereingabe von Johannes Wiener kam aber zu wenig Gefährliches heraus (79.) Vielmehr war es Heilgemeier vorbehalten, den Schlusspunkt zu setzen. Nach einem Einwurf konnte sich Marco Bergmair viel zu einfach in den Strafraum tanken, seinen Querpass vollendete sein Kapitän mühelos zum 0:3-Endstand. Zuschauer: 150. (mwe)