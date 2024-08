Kreisliga Ost bleibt hartes Pflaster für Rain II und Münster/Holzheim

Mühsam geht es weiter für den TSV Rain II und die SG Münster/Holzheim in der Kreisliga Ost. In Pöttmes schafft Aufsteiger Münster in der Nachspielzeit noch den Ausgleich und ergattert den zweiten Punkt der noch jungen Saison, Luca Jurida ist der Held des Tages. Trübsaal hingegen herrscht in Rain, wo die 2. Mannschaft des TSV aufgrund einfacher Fehler ein dankbarer Gegner für den TSV Inchenhofen ist.

