Knapper Sieg für Rain II im ersten Heimspiel

Im zweiten Punktspiel der Kreisliga-Saison hat die U23 des TSV Rain am Lech am Sonntag den FC Rennertshofen auf heimischen Platz empfangen. Die Mannschaft von Trainer Johannes Hanfbauer zeigte in der ersten Halbzeit eine solide Leistung und bestimmte das Spiel über weite Strecken.

In der 30. Minute ging der TSV verdient in Führung: Robin Böhm setzte sich über die linke Seite durch und legte den Ball quer auf Valentin Ricker, der aus kurzer Distanz zum 1:0 einschob. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause. Direkt nach dem Wiederanpfiff gelang dem FC Rennertshofen der Ausgleich: David Pickhard traf in der 46. Minute zum 1:1. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 52. Minute stellte Robin Böhm mit einem Treffer auf 2:1, die Vorlage kam von Blerand Kurtishaj.

Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen und kamen in der 73. Minute erneut zurück ins Spiel. Tobias Kruber, erst zehn Minuten zuvor eingewechselt, traf zum 2:2. Doch quasi im Gegenzug schlug der TSV erneut zu: Valentin Ricker markierte seinen zweiten Treffer des Tages – vorbereitet von Fabian Miehlich durch ein klasse Solo – und stellte auf 3:2. Dieser Treffer blieb der Schlusspunkt einer spannenden Partie und sicherte dem TSV Rain am Lech II die ersten drei Punkte der neuen Saison. (tsv)