TSV Rain II startet nach Umbruch mit „guter Mischung“ in die Saison

Während für alle anderen Kreisligateams aus dem Landkreis Donau-Ries erst in drei Wochen die Saison beginnt, startet der im Fußball-Kreis Augsburg angesiedelte TSV Rain II bereits am Samstag, 2. August, (16 Uhr) in die neue Saison. Am ersten Spieltag der Kreisliga Ost geht es für die Männer von Trainer Johannes Hanfbauer zum SSV Alsmoos-Petersdorf. Ein starker Gegner gleich zu Beginn findet der Übungsleiter: „Sie gehörten im vergangenen Jahr zu den besten fünf Teams der Liga, besitzen viel Tempo und sind körperlich stark.“ Hanfbauer erwartet ein kämpferisches Spiel, sieht aber seine Mannschaft gut gerüstet. Und das aus gutem Grund.

