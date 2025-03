Münster und Rain II drehen auf

Doppelsieg für die Kreisliga-Ost-Mannschaften: Sowohl der TSV Rain II als auch die SG Münster/Holzheim haben sich am Sonntag durchgesetzt und im engen Abstiegskampf Boden gutgemacht. Vor allem die Tillystädter überzeugen bei ihrem klaren 4:0 gegen den TSV Friedberg.

TSV Rain II – TSV Friedberg 4:0 (2:0). Im ersten Heimspiel nach der Winterpause war die Rainer Zweitvertretung die klar bessere Mannschaft. Die Rainer Offensive ließ zu Beginn zwei gute Chancen liegen. Julian Kopp war es dann in der 18. Minute, der die Tillystädter in Führung brachte. Es dauerte bis zur 30. Minute, bis abermals Kopp auf 2:0 stellte. Im zweiten Abschnitt drückten die Gäste aus Friedberg mehr aufs Tor, doch die Rainer Defensive war an diesem Tag absolut sattelfest. Jake Parish stellte mit einem Distanzschuss unter gütiger Mithilfe des Keepers auf 3:0 für die Mannschaft von Trainer Johannes Hanfbauer (53.). Weitere Konterchancen ließen die Rainer ungenutzt. Für das Endergebnis von 4:0 sorgte Leonardo Lucic, der nach einem guten Konter den Sack endgültig zumachte (76.). ZS: 60. (tsv)

Fußball-Kreisliga Ost: Münster/Holzheim dominiert im Heimspiel

SG Münster-Holzheim – FC Gerolsbach 2:0 (0:0). Einen völlig verdienten Heimsieg landete die SG Münster/Holzheim gegen den FC Gerolsbach. Bereits in der ersten Hälfte erspielten sich die Hausherren eine Vielzahl an guten Gelegenheiten. Michael Krabler scheiterte in der 20. Minute mit seinem Kopfball aus sieben Metern am Schlussmann der Gäste. Bei der anschließenden Ecke war dieser bei einer Direktabnahme von Florian Säckler aus 20 Metern erneut auf dem Posten. Nach einer weiteren Ecke von Luca Jurida in der 30. Minute bugsierte Johannes Wiener die Kugel über den Querbalken. So ging es torlos zum Pausentee.

Jurida war schließlich in der 58. Spielminute erfolgreich, als er einen Freistoß aus linker Position herrlich in den langen Winkel zirkelte. Nur zehn Minuten später eine Doublette diese Situation, doch diesmal wischte der Torwart den Ball über die Latte. Auch in der Folgezeit blieb die SG am Drücker, Wiener verpasste einen Freistoß von Jurida nur knapp. Die einzige Chance von Gerolsbach vergab Luis Gebhardt in der 84. Minute mit einem Schuss ans Außennetz. Den Schlusspunkt setzte Simon Mayr, der nach einem verunglückten Freistoß der Gäste den Konter fuhr und sich die Chance zum umjubelten 2:0 nicht entgehen ließ. ZS: 110. (sgmh)