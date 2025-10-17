Zweites Auswärtsspiel in Folge: TSV Rain will im Oberallgäu nachlegen

Mit dem 3:0-Auswärtserfolg in Aindling hat der TSV Rain am vergangenen Wochenende nach vier Spielen ohne Sieg wieder einen Dreier eingefahren. Zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Dominik Bobinger mit zwei Punkten aus vier Spielen die erste kleine Schwächephase in dieser Saison durchlebt. Das Wort „Befreiungsschlag“ erscheint dem Spielertrainer jedoch zu hoch gegriffen: „So negativ war es zuvor nicht. Man darf nicht vergessen, dass wir eine ganz neu zusammengestellte Mannschaft sind. Da sind solche Phasen normal.“

Mit dem zweiten Auswärtsspiel in Folge geht es am 18. Oktober beim SSV Niedersonthofen im Oberallgäu weiter (Anpfiff 14 Uhr). Bobinger und seine Mannschaft haben sich Informationen über den Gegner eingeholt, der die vergangenen sieben Spiele verloren hat und nach gutem Saisonstart immer mehr in Richtung unteres Drittel abrutscht. „Wir spielen gegen einen Gegner, der aktuell wenig zu verlieren hat. Da müssen wir aufpassen und dürfen keinen Millimeter nachlassen. Falls wir das hinbekommen, schaut es gut aus“, betont Bobinger.

Erste Landesliga-Saison für den SSV Niedersonthofen

Keinesfalls dürfe man die Aufgabe im Allgäu auf die leichte Schippe nehmen, sonst könnte es ekelhaft werden, erklärt der 35-Jährige. Den Rainern steht in jedem Fall eine lange Auswärtsfahrt bevor, rund zwei Stunden dauert die Fahrt von der Blumenstadt aus. Für Bobinger ist es, wie auch für den TSV Rain, die erste Begegnung mit dem SSV Niedersonthofen. Das kleine Pfarrdorf mit rund 900 Einwohnern spielt seine erste Landesliga-Saison überhaupt.

Für den TSV Rain gilt es bei der langen Auswärtsreise, ähnliche Tugenden wie in Aindling auf den Platz zu bringen. Besonders imponiert hat Bobinger der Auftritt seiner Mannschaft in Unterzahl. Der Spielertrainer selbst musste nach 42 Minuten mit der Ampelkarte vom Platz. „Die Art und Weise war bemerkenswert, das habe ich auch der Mannschaft gesagt. Ein Riesenkompliment, wie alle im Kollektiv verteidigt haben. Es kam nie die Angst auf, dass da noch was schiefgehen könnte“, lobt Bobinger.

Rückkehrer kann beim TSV Rain wieder voll trainieren

Personell freut sich der Coach über die Rückkehr von Jost Rittner, der in dieser Woche wieder voll mittrainieren konnte und auch eine Option sei. Bereits in der Vorwoche hatte Rittner wieder im Kader gestanden. Über einen Kaderplatz darf sich wohl auch Etienne Perfetto freuen, der in den vergangenen Monaten immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde. Zuletzt traf er beim Remis in Schwabmünchen Ende August, ehe er mit einer Verletzung kurz danach wieder aussetzen musste. Auch deshalb ist bei Perfetto Vorsicht geboten. „Mit ihm wollen wir behutsam umgehen. Ob er zum Einsatz kommt, werden wir sehen“, betont Bobinger.