Bitterer Punktverlust für TSV Rain gegen Sonthofen

Der TSV Rain hat sich im Heimspiel gegen den 1. FC Sonthofen mit einem 2:2-Unentschieden begnügen müssen. Nach einer schwachen ersten Halbzeit steigerten sich die Blumenstädter deutlich und schienen bis in die Nachspielzeit auf der Siegerstraße, ehe die Allgäuer in der 92. Minute noch ausgleichen konnten.

Im Vergleich zur 2:3-Niederlage beim FV Illertissen II nahm Trainer Dominik Bobinger lediglich eine Änderung in der Startelf vor: Für Tino Joerss rückte Jannik Schuster ins Team. Die Gäste aus dem Allgäu erwischten den besseren Start. Bereits nach 90 Sekunden prüfte Jannik Holzapfel mit einem Distanzschuss den Rainer Keeper Niklas Gordy, der stark parierte. Die Hausherren taten sich schwer, fanden kaum in die Zweikämpfe und leisteten sich viele unnötige Ballverluste. Sonthofen blieb gefährlicher: Nach zwölf Minuten scheiterte Maurice Jaumann aus spitzem Winkel erneut an Gordy, der seinen Schuss aus spitzem Winkel per Fußabwehr klären konnte.

Folgerichtig fiel in der 36. Minute die Gästeführung: Musa Youssef setzte sich auf der linken Seite durch, legte quer auf Tobias Schmölz, der unbedrängt am langen Pfosten stand und per Direktabnahme zum 0:1 traf. Erst kurz vor der Pause verbuchte der TSV Rain seine erste Torchance – ein Schuss von Fatlum Talla aus 17 Metern ging jedoch knapp vorbei. Mit einem schmeichelhaften 0:1-Rückstand ging es in die Kabine.

Fußball-Landesliga: Ausgleich für Sonthofen in der Nachspielzeit ist bitter für den TSV Rain

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Rain wie ausgewechselt. Gleich der erste Angriff brachte den Ausgleich: Eric Adam wurde im Strafraum ungestüm von den Beinen geholt, den fälligen Elfmeter verwandelte Talla (48.) souverän zum 1:1. Nun war es eine offene Partie mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Dennis Lechner vergab in der 60. Minute aus aussichtsreicher Position, wenig später hatte der Sonthofener Keeper Mühe, eine Kopfballverlängerung Lechners zu entschärfen. In der 82. Minute sorgte schließlich Eric Adam für großen Jubel im Georg-Weber-Stadion: Nach einem starken Solo setzte er sich auf der rechten Seite durch, drang in den Strafraum ein und vollendete eiskalt zur 2:1-Führung.

Doch die Freude währte nur kurz, denn Fabian Ott sah wenig später die Gelb-Rote Karte. In Unterzahl stemmten sich die Rainer gegen die Schlussoffensive der Gäste, doch in der Nachspielzeit war es Marc Lorenz, der aus dem Getümmel heraus mit einem Flachschuss zum 2:2-Endstand traf. Nach dem Schlusspfiff war die Enttäuschung bei den Blumenstädtern groß. Statt drei Punkten blieb dem TSV Rain nur ein Zähler und das Gefühl, einen möglichen Sieg aus der Hand gegeben zu haben.

Rain-Coach Bobinger: „Müssen dieses Remis akzeptieren“

Rains Coach Dominik Bobinger analysierte nach dem Spiel sachlich das Remis: „Wenn man die gesamte Partie betrachtet, muss man klar sagen: Vor allem in der ersten Halbzeit waren wir nicht wirklich auf dem Platz. Uns hat die Körperspannung gefehlt, wir haben zu viele einfache Fehler gemacht, deshalb war der 0:1-Rückstand absolut verdient. Ehrlicherweise hätte es zur Pause sogar noch schlimmer aussehen können.“

In der Halbzeit habe man dann deutlich angesprochen, was nicht funktioniert hat, und taktisch ein paar Anpassungen vorgenommen. „Danach sind wir viel besser ins Spiel gekommen, hatten gute Aktionen und konnten per Elfmeter ausgleichen. Mit dem 2:1 war das Momentum klar auf unserer Seite. Dass wir am Ende in Unterzahl noch das 2:2 hinnehmen müssen, ist sehr unglücklich. Betrachtet man aber den gesamten Spielverlauf, müssen wir dieses Remis akzeptieren“, so Bobinger.

TSV Rain gegen 1. FC Sonthofen in Zahlen

TSV Rain: N. Gordy, J. Schuster, D. Bobinger, P. Schmidt, F. Ott, M. Knötzinger, F. Talla (90. L. Trautwein), M. Lohner, E. Adam (84. V. Ricker), L. Müller (67. S. Fidan), D. Lechner (93. R. Große) - Trainer: Dominik Bobinger

1. FC Sonthofen: M. Zettler, T. Lorenz, T. Schmölz, J. Martin, M. Jaumann, J. Holzapfel, M. Youssef, M. Jozic (76. A. Bechter), D. Blaku, J. B. Varela (53. S. Streit), A. Hindelang (76. M. Lorenz) (88. L. Eberle) - Trainer: Oleg Weber - Trainer: Andreas Hindelang

Schiedsrichter: Benjamin Wagner (Kirchehrenbach) Zuschauer: 180 Tore: 0:1 Tobias Schmölz (36.), 1:1 Fatlum Talla (48. Foulelfmeter), 2:1 Eric Adam (82.), 2:2 Marc Lorenz (90.+2) Gelb-Rot: Fabian Ott (83./TSV Rain)