„TSV Rain sucht Reaktion gegen Sonthofen nach Illertissen-Niederlage“

Fußball

TSV Rain will „von Anfang an für klare Verhältnisse sorgen“

Die Landesliga-Niederlage in Illertissen sorgte beim TSV Rain für einen Dämpfer. Gegen den FC Sonthofen erwartet Trainer Bobinger eine Antwort seines Teams.
Von Fabian Kapfer
    Das Rainer Team peilt nach der Pleite in Illertissen wieder einen Sieg an.
    Das Rainer Team peilt nach der Pleite in Illertissen wieder einen Sieg an. Foto: Gerd Jung

    Es war ein Szenario, das Dominik Bobinger und den TSV Rain zwar geärgert hatte, das aber auch nicht komplett aus heiterem Himmel kam. „Es ist kein Beinbruch. Zum Mannschaftssport gehört es eben auch mal dazu, dass man Spiele verliert. Mir ist nur wichtig, dass ich nun eine Reaktion des Teams sehe“, sagt Bobinger nach der Niederlage in Illertissen. In einer bislang sehr erfolgreichen Saison hatte seine junge Mannschaft in der Vorwoche keinen guten Tag erwischt. Der Trainer möchte nun sehen, wie seine Jungs auf diesen kleinen Rückschlag antworten. Diese Reaktion können die in dieser Saison heimstarken Rainer am Samstag gegen den FC Sonthofen im Georg-Weber-Stadion zeigen (Anpfiff 14 Uhr).

