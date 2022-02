Rains Neuzugang träumt weiter vom Profifußball

Plus Angelo Mayer hat schon unter Jupp Heynckes, Niko Kovac und Hansi Flick trainiert. Nun trägt er das Trikot des TSV Rain. Er gibt zu: Die Umstellung war groß.

Rund eine halbe Stunde war das Punktspieldebüt von Angelo Mayer im Trikot des TSV Rain alt, da hatte der 25-Jährige gleich seinen großen Auftritt. Mit links zog er aus knapp 20 Metern ab und der Ball schlug unhaltbar zum 1:0 im Netz ein – es war zugleich der Siegtreffer beim Abstiegsduell gegen Greuther Fürth II. „Das war natürlich ein Einstand nach Maß“, blickt Mayer zurück. Zumal er nach eigener Aussage alles andere als ein Torjäger ist. „Aber der Schuss war fast wie aus dem Bilderbuch“, sagt Rains neue Nummer acht mit einem Augenzwinkern. Dementsprechend selbstbewusst geht er ins Heimspiel gegen den TSV Aubstadt, das am Samstag um 14 Uhr angepfiffen wird,