SV Wörnitzstein-Berg: nach schwierigem Start heißt es „positiv bleiben“

Nach dem Remis in Wertingen unter der Woche will der SV Wörnistzstein-Berg zuhause gegen den Aufsteiger Joshofen-Bergheim den ersten Saisonsieg unter Dach und Fach bringen.

SV Wörnitzstein – SpVgg Joshofen-Bergheim (Samstag, 9. August, 15.30 Uhr). Der SV Wörnitzstein-Berg holte unter der Woche in Wertingen den ersten Punkt in dieser Saison. Beim 0:0-Remis war jedoch vor allem offensiv noch Luft nach oben. Nach drei Auswärtsspielen zum Auftakt freut sich der SVW nun aber auf seine Heimpremiere. „Wir haben in Wertingen gezeigt, dass wir noch zu Null spielen können. In der zweiten Halbzeit haben wir uns auch Chancen erspielt. Darauf lässt sich aufbauen. Jetzt freuen wir uns, dass wir endlich zuhause spielen dürfen“, sagt Michael Schmidbaur, Sportlicher Leiter beim SVW.

SV Wörnitzstein-Berg wünscht sich für die Heimpremiere viele Zuschauer

Dabei hoffe man gegen den Aufsteiger Joshofen-Bergheim auf viele Zuschauer zur Heimpremiere. „Unser Ziel ist klar, wir wollen den ersten Saisonsieg einfahren“, so Schmidbaur. Der Kader bleibt zum Spiel in Wertingen unverändert. Natürlich will der erfolgsverwöhnte SVW schnell wieder zur gewohnten Stärke finden, allerdings ist das Team nach dem Trainerwechsel und einigen Zu- und Abgängen immer noch im Findungsprozess. „Das ist ganz normal, wichtig ist positiv zu bleiben, sich gegenseitig zu unterstützen.

Wir brauchen einen guten Mix aus Spaß und der nötigen Ernsthaftigkeit, und dann werden wir Schritt für Schritt auch unser Potenzial abrufen.“ Gegner Joshofen-Bergheim ist dabei allerdings mehr als ein Aufbaugegner, der Aufsteiger holte in den ersten drei Spielen bereits sechs Punkte und dürfte mit Selbstvertrauen anreisen. Trotzdem bleibt die Marschroute beim SVW unverändert: Zuhause soll nach drei sieglosen Spielen der erste Dreier der Saison eingefahren werden.