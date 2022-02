TSV Rain und Trainer Christian Krzyzanowski trennen sich im Sommer

Plus Christian Krzyzanowski ist nur noch bis zum Saisonende Trainer des Regionalligisten TSV Rain. Dabei ist seine Punktebilanz durchaus respektabel.

Der TSV Rain und Christian Krzyzanowski gehen nach dieser Spielzeit getrennte Wege. Diese Personalie war im Rahmen des Heimspiels am Samstag gegen den TSV Aubstadt offiziell kein Thema, beide Seiten bestätigten aber nun entsprechende Informationen unserer Redaktion. Demnach läuft der Vertrag mit dem Cheftrainer des Regionalligateams, der noch bis 30. Juni datiert ist, aus.