Nur Bäumenheims Torhüter kann überzeugen

Mit dünn besetzter Bank ist der TSV Bäumenheim am Wochenende zum Tabellenführer der Handball-Bezirksoberliga nach Aichach gefahren, und obwohl Keeper Jennewein kämpfte wie ein Löwe, stand am Ende eine klare Niederlage. Die Ergebnisse der C-Jugendmannschaften passen ins Bild eines gebrauchten Wochenendes für den TSV.

Bezirksoberliga TSV Aichach – TSV Bäumenheim 36:19. Mit einer deutlichen Niederlage für Bäumenheims Handballer endete das Gastspiel am Sonntagabend beim TSV Aichach. Es war in den 60 Spielminuten klar zu erkennen, warum die Heimmannschaft zurzeit auf dem vordersten Platz der BOL steht. Nicht die besten Voraussetzungen hatten dabei die Gäste des TSVB, die mit nur drei Auswechselspielern zum Tabellenführer reisten.

Doch die Mannschaft machte einmal wieder aus der Not eine Tugend und bot von Beginn an eine couragierte Leistung. Nach anfänglicher Führung (0:2) gab es drei Zwei-Minuten-Strafen hintereinander für die Gastmannschaft, was der TSV Aichach konsequent ausnutzte und sich eine 8:3-Führung erspielte. Durch den fehlenden Druck auf den Außenpositionen konnte sich die Aichacher Abwehr auf den Rückraum konzentrieren, sodass es für die Gäste sehr schwierig wurde zum Abschluss zu kommen. Dennoch traten die Bäumenheimer wieder mal als Mannschaft auf, was sich zumindest bis zur 21. Minute auszahlte, denn beim 10:6 war der Rückstand sogar verkürzt worden.

Handball-Bezirksoberliga: Bäumenheims Torwart überragt, doch es reicht nicht

Doch nun spielten die Gastgeber wesentlich konsequenter, griffen in der Abwehr härter zu und schlossen ihre Angriffe mit Torerfolgen ab. So wuchs der Rückstand bis zur Pause noch auf 18:10 an. Nach dem Seitenwechsel schaltete der Tabellenführer aus Aichach noch einmal einen Gang höher und ließ in der Abwehr fast nichts mehr zu. Über 22:13 und 26:14 hieß es nach 50 Minuten schon 30:15 und das Spiel verlief danach sehr einseitig gegen die Gäste. Bei den Bäumenheimern stemmte sich Keeper Yannik Jennewein gegen das Debakel, der eine ganze Reihe Großchancen zunichtemachte und der überragende Spieler der Partie war.

„Es fehlt einfach zurzeit an Spielern, um gleichwertig auswechseln zu können“, analysierte Trainer Dennis Michalke. Diese Aussage wird von der Tatsache untermauert, dass die TSVler mit mehr Betreuern als Auswechselspielern beim Tabellenführer antraten. Unterm Strich blieben ein paar gelungene Aktionen, doch damit war an diesem Tag gegen den Tabellenführer nichts zu holen. So gesehen geht die klare 36:19 Niederlage am Ende völlig in Ordnung.

TSV Bäumenheim: Y. Jennewein (im Tor); S. Lechner (3), M. Krebs (1), A. Jung (1), L. Veljovic (5), D. Grob (1), J. Vogler, M. Klement (5/3), J. Heinisch (2), J. Uhl (1)

C-Jugend-Jungs des TSV Bäumenheim kassieren 25 Tore von nur einem VSC-Spieler

Männliche C-Jugend, übergeordnete Bezirksliga VSC Donauwörth – TSV Bäumenheim 33:41. Trotz einer kämpferischen Leistung musste sich die männliche C-Jugend des TSV Bäumenheim dem VSC Donauwörth mit 33:41 geschlagen geben. Besonders auffällig war die passive Abwehr, die es Matias Soriano del Callejo erlaubte, mit seinen schnellen Täuschungen und Durchbrüchen unglaubliche 25 Tore zu erzielen. Im Angriff zeigte sich das Potenzial des TSV Bäumenheim, vor allem durch das schnelle Umschaltspiel, das mehrfach zu einfachen Toren führte. Allerdings wurde dieses Tempo zu selten konsequent genutzt, was das Ergebnis weiter hätte verbessern können.

Ein großes Lob gebührt Vincent Schöne, der auf der Mitteposition mit explosiven Eins-gegen-Eins-Aktionen und schnellen Antritten immer wieder Druck auf die gegnerische Abwehr ausübte und selbst sechs Tore beisteuerte.

TSV Bäumenheim: I. Tot und T. Seiler (im Tor); V. Schöne (6), F. Leser (9/2), P. Weber (18/3), M. Linger, J. Reinke, J. Naumann, R. Simina, Q. Ellrich, R. Frank

Bäumenheims C-Juniorinnen halten Haunstetten II nicht stand

Weibliche C-Jugend, übergeordnete Bezirksliga TSV Bäumenheim – TSV Haunstetten II 12:32. Am Sonntag traf die weibliche C-Jugend des TSV Bäumenheim in der heimischen Schmutterhalle auf die zweite Mannschaft des TSV Haunstetten, die außer Konkurrenz gemeldet wurde. Die Gäste starteten sehr stark in das Spiel und stellten die TSV-Mädels vor allem mit einer sehr offensiv eingestellten Abwehr vor eine schwierige Aufgabe. Dies führte zu einem deutlichen Rückstand von 8:21 zur Halbzeit.

Nach der Pause zeigte die Mannschaft jedoch eine deutlich bessere und selbstbewusstere Leistung. Der Angriff lief zügiger und mit mehr Bewegung, das Zusammenspiel war deutlich verbessert und die Anweisungen aus der Halbzeitansprache wurden konsequent umgesetzt. Zum Ende stand ein 12:32 auf der Anzeigetafel. (AZ)

TSV Bäumenheim: E. Trunschke (im Tor); K. Tochtermann (6), L. Friedrich, H. Schindler (1), M. Krok (1), A. Simina, M. Haupt (1), K. Mokosch, M. Vogler (1), M. Schmidt, A. Partl (2)