„Notfallplan“ für Handballtraining: TSV Bäumenheim bezieht Stellung

In der vergangenen Woche war aus der Handballabteilung des TSV Bäumenheim Kritik laut geworden bezüglich des Belegungsplans der Schmutterhalle. Der Carnevalclub Bäumenheim genieße während der Faschingssaison Vorrang, wodurch hier weder Heimspiele, noch Training für die Handballer möglich seien. TSV-Vorsitzender Joachim Hill teilt hierzu mit, die Gemeinde Asbach-Bäumenheim überlasse die Schmutterhalle kostenpflichtig jedes Jahr während der Faschingszeit dem Carnevalclub Bäumenheim (CCB). „Das ist das gute Recht der Gemeinde und wird auch vom CCB als ortsansässigem Verein erwartet. Diese Entscheidung ist zu akzeptieren“, so Hill.

Die besonders betroffene Handballabteilung, die ansonsten die Schmutterhalle ganzjährig nutzen kann, habe in Zusammenarbeit mit anderen Vereinsabteilungen allerdings einen „Notfallplan“ ausgearbeitet, der es ermöglicht, auch während der Faschingszeit ein Trainingsprogramm für alle Gruppen und Mannschaften in der Schulturnhalle der Gemeinde durchzuführen. Durch das kleinere Spielfeld in der Schulturnhalle sei allerdings ein geändertes Trainingsprogramm erforderlich, was aber für die Leistungsfähigkeit der Handballer nicht unbedingt zum Nachteil ausgelegt werden könne. „Ich darf mich im Namen der Handballabteilung bei allen betroffenen Abteilungen dafür bedanken - insbesondere bei der Turnabteilung - dass durch ihre Mithilfe die Trainingszeiten für unsere Handballer eingerichtet werden konnten“, sagt der Vorsitzende. „Zusammenfassend möchte ich festhalten, dass ansonsten - wenn auch unter eingeschränkten Bedingungen während der Faschingszeit - ein Trainings- und Spielbetrieb für die Handballer über das ganze Jahr möglich ist und die Schmutterhalle ganzjährig seitens der Gemeinde Asbach-Bäumenheim dem TSV zur Verfügung gestellt wird“, betont Hill. Das sei nicht selbstverständlich und der Verein sei dafür der Gemeinde Asbach-Bäumenheim sehr dankbar.

Der TSV Bäumenheim werde nach der Faschingszeit 2024/25 zusammen mit der Gemeinde und dem CCB die Sachlage besprechen, um gemeinsam eine Verbesserung der Situation für die Abteilungen des TSV während der Faschingssaison zu erreichen. „Ich bin optimistisch, dass uns das gelingen wird“, sagt Hill abschließend. (AZ)