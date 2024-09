VSC Donauwörth startet in die neue Handballsaison

In den vergangenen Wochen haben sich die Donauwörther Handballer neu aufgestellt. Die Herrenmannschaft des VSC hatte in der vergangenen Saison mit großen personellen Problemen zu kämpfen: Zum einen stieg der Altersdurchschnitt in der Vergangenheit immer weiter an, zum anderen führten längerfristige verletzungsbedingte Ausfälle letztendlich zum Abstieg in die Bezirksklasse. Doch Richard Fischer, der das Traineramt zusammen mit Klaudia Mieling vom Vorgänger Rico Braun übernommen hat, zeigt sich vorsichtig optimistisch.

Der Grund: Neuzugänge aus der Jugend (Tobias Kommer, Elias Kutsch und Mika Lembeck) sowie der wiedergewonnene Tim Dreher bringen frischen Wind und neue Motivation ins Training. Die Nachwuchsspieler dürfen allerdings erst in ein paar Wochen im Spielbetrieb eingesetzt werden. Die erste Bewährungsprobe gegen den TSV Wertingen II wird am kommenden Sonntag, 29. September, um 17 Uhr angepfiffen.

Handball: Drei Mannschaften des VSC Donauwörth bestreiten am Sonntag Heimspiele

Vorher geht die Jugend auf die Platte: Um 13 Uhr empfängt die männliche C-Jugend ebenfalls den TSV Wertingen. Im ersten Spiel der übergeordneten Bezirksliga mussten die VSC-Jungs in Leipheim eine herbe Niederlage einstecken (46:25) und wollen sich in der heimischen Halle besser verkaufen. Um 15 Uhr wird es zum ersten Mal ernst für die B-Jugend. In fast komplett neuer Formation empfangen die Jungs ihre Gäste aus Bobingen. Die starken Spieler der älteren Jahrgänge fallen weg, sie finden ihren Platz in der Herrenmannschaft. Die jüngeren Spieler, die aus der C-Jugend nachrücken und ihre ersten Einsätze in der nächsten Altersklasse bestreiten, müssen erst in die neue Aufgabe hineinwachsen.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet also einiges in der Halle. Neben den neu formierten Mannschaften freuen sich auch die Helferinnen und Helfer im Hintergrund auf den Saisonauftakt, und so mancher Besucher hat am Donauwörther Sporttag schon gesehen, dass die Bewirtung dank der Stadt Donauwörth in einem deutlich aufgewerteten Rahmen stattfindet.

Die Spiele am Sonntag in der Übersicht: 13 Uhr ÜBL männliche C-Jugend, VSC Donauwörth – TSV Wertingen; 15 Uhr ÜBL männliche B-Jugend, VSC Donauwörth – TSV Bobingen; 17 Uhr Bezirksklasse Männer, VSC Donauwörth – TSV Wertingen II. (AZ)