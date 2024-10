TSV Bäumenheim macht gegen Lauingen zu viele Fehler

Nach der Niederlage gegen Niederraunau hatten sich die Bezirksoberliga-Handballer des TSV Bäumenheim für das Heimspiel gegen die HSG Lauingen-Wittilsingen einiges vorgenommen. Jedoch gelang es den Bäumenheimern nur in den ersten zehn Minuten (3:3), dem Vizemeister der vergangenen Saison Paroli zu bieten.

Herren, Bezirksoberliga TSV Bäumenheim - HSG Lauingen/Wittislingen 20:28. Nach zwei unnötigen Doppelzeitstrafen konnte die HSG‘ler sich einen Vier-Tore-Vorsprung erarbeiten und gingen mit 7:3 in Führung. Der größte Unterschied der restlichen ersten Halbzeit war der konsequente Abschluss. Viele vergebene Großchancen aufseiten der Hausherren und eine Reihe technischer Fehler führten zu einer 7:12-Pausenführung der Gästemannschaft.

Aufholjagd des TSV Bäumenheim hat nicht lange Bestand

Nach der Pause kamen die Bäumenheimer mit ordentlich Wut aus der Kabine und konnten das Spiel die ersten Minuten nach Wiederbeginn offener gestalten. Nach drei Toren in Folge stand ein 10:13 auf der Anzeigentafel und die Fans in der Halle hofften auf eine spannende zweite Hälfte. Doch diese Aufholjagd hielt nicht lange stand und bei den Herren aus Bäumenheim schlichen sich, wie in der ersten Hälfte, mehrere unnötige Fehler ein, die den Gästen in die Karten spielten. Zudem verletzte sich auch noch Lukas Hurle und konnte für den Rest der Begegnung nicht mehr mitwirken. Von 11:16 über 11:18 bauten die Gäste ihre Führung auf 15:24 komfortabel aus und wurden ihrer Favoritenrolle nun gerecht.

Die restlichen zehn Minuten der Partie waren nun wieder auf Augenhöhe, was aber auch an der sehr guten Leistung des TSV-Keepers Yannik Jennewein lag, der seine Mannschaft vor einer höheren Niederlage bewahren konnte. Marek Husty gelang das letzte Tor zum 20:28-Endstand.

Für die Bäumenheimer steht am kommenden Samstag dann das erste Auswärtsspiel gegen die SG 1871 Augsburg/Gersthofen, die mit einer knappen Niederlage gegen die zweite Mannschaft aus Friedberg gestartet sind, auf dem Plan. (AZ)

TSV Bäumenheim: Yannik Jennewein und Dennis Huszak (im Tor) – Simon Lechner (1), Mark Krebs (2), Andreas Jung (5), Lukas Hurle, Jonas Uhl, Dominik Grob, Jan Vogler, Matthias Klement (5/4), Jago Heinisch (2), Luka Veljovic (2) und Marek Hustý (3)