Heimsieg für die Rainer Erste - krachende Abfuhr für die Zweite

Es war ein hartes Stück Arbeit - aber am Ende stand der erhoffte Heimsieg auf der Spielstandsanzeige: Tischtennis-Landesligist TSV Rain setzte sich in eigener Halle gegen den Post SV Augsburg II mit 6:4 durch und verbesserte sein Punktekonto damit auf 6:2 Zähler. Ganz anders bei der zweiten Mannschaft des TSV Rain, die sich eine krachende 0:10-Abfuhr einfing.

TSV Rain - Post SV Augsburg II 6:4. Ausschlaggebend für den Erfolg der Rainer Ersten waren drei Faktoren: zum einen die wichtige 2:0-Führung nach den Doppeln, zweitens der groß aufspielende Jürgen Genz, der mit seinen beiden Einzelerfolgen entscheidend zum Gesamtergebnis beitrug, und schließlich die Tatsache, dass die Gastgeber trotz eines 3:4-Zwischenstands nicht die Nerven verloren.

Auf die Folter gespannt wurden die TSV-Anhänger in der Grundschulturnhalle gleich zu Spielbeginn: Genz/Nothofer ließen zwar gegen Lupic/Gross nie einen Zweifel aufkommen und gewannen klar und deutlich mit 3:0, doch umso spannender machten es Wittmeier/Klein im Parallelspiel gegen Voigt/Wiedemeyer. Nach fünf wechselhaften Sätzen sicherten sie ihrem Team die 2:0-Führung, die aber nicht lange hielt. Gerhard Wittmeier zeigte gegen Nedim Lupic eine durchaus gute Leistung, doch das Augsburger Talent entschied die Partie im vierten Satz beim Stand von 10:9 mit einem unglaublichen Schlag zu seinen Gunsten.

Noch knapper verlief das Duell zwischen Marco Klein und dem Bayerischen Meister von 1982, Dieter Voigt. Der „Dauerbrenner“ des Post SV glich mit seinem 11:9 im fünften Satz zum 2:2-Zwischenstand aus. Nun war es eine ausgeglichene Angelegenheit: Jürgen Genz zeigte nach überstandener Krankheit beim 3:1 gegen Michael Gross wieder klar aufsteigende Form, während Matthias Nothofer mit dem flinken Fabian Wiedemeyer seine liebe Mühe hatte. Richtig kritisch wurde es nach dem Duell der beiden „Einser“: In einem sehenswerten Match musste auch Wittmeier dem Altmeister Voigt gratulieren, die Gäste lagen plötzlich mit 4:3 vorn. Klein gelang mit einem starken Auftritt gegen Lupic ein wichtiger Viersatzerfolg. So stand es 4:4, als die beiden letzten Partien des Tages aufgerufen wurden.

Jürgen Genz zeigt überragende Leistung

Mannschaftsführer Nothofer ließ gegen Gross keinen Satz liegen und sicherte somit zumindest das Remis. Ganz spannend machte es am Nebentisch Genz. Die ersten beiden Sätze gingen an Wiedemeyer, doch dann steigerte sich der TSV-Dreier zu einer überragenden Leistung, riss zunächst den dritten Durchgang knapp in der Verlängerung an sich und gewann letztlich 3:2.

„Ein Saisonstart, mit dem man voll zufrieden sein kann!“, lautete das Fazit von Matthias Nothofer - tatsächlich grüßt der TSV momentan von der Spitze der allerdings noch schiefen Landesliga-Tabelle, bevor am kommenden Sonntag mit dem Gastspiel in Seifriedsberg der nächste Härtetest ansteht.

Deftige Klatsche für den TSV Rain II

SV Steinheim - TSV Rain II 10:0. „Jetzt sind wir wirklich in der Landesliga angekommen!“ Dieser etwas sarkastisch anmutende Satz von Andreas Grob nach der 0:10-Niederlage seines TSV Rain II beim Mitaufsteiger SV Steinheim beschreibt in Wirklichkeit die Situation, mit der das Team aus der Blumenstadt nach dem vollkommen überraschenden Aufstieg von Anfang an gerechnet hat: Gegen großteils übermächtige Gegner wird es immer wieder klare Niederlagen geben, dennoch darf sich der Underdog der Liga davon nicht entmutigen lassen und muss diese Saison als Chance sehen, gegen viele spielstarke Gegner dazuzulernen.

So lief auch die Partie bei dem souveränen Meister der Bezirksoberliga Schwaben-Süd, der sich nach dem Aufstieg mit Stefan Honauer vom SV Memmingerberg noch spürbar verstärkt hat, wogegen die TSV-Zweite per Saldo einen Spieler an ihre Erste abgegeben hat. In den Doppeln spielten Weirich/Simonis (gegen Ebenhoch/Albrecht) und Römer/Grob (gegen Honauer/Stetter) phasenweise richtig gut mit, mehr als jeweils ein Satzgewinn gelang den Gästen aus Nordschwaben aber nicht. Im vorderen Paarkreuz zeigten Eduard Weirich und Wolfgang Römer gegen den ehemaligen Regionalliga-Spieler Frank Ebenhoch zwar gute Ansätze, Weirich knöpfte dem SVS-Spitzenspieler sogar einen Satz ab, wenn es hart auf hart kam, hatte Routinier Ebenhoch aber stets eine „Waffe“ mehr im Köcher.

Mehr als ein Satzgewinn ist für die Rainer jeweils nicht drin

Gegen Honauer kam Römer nie richtig ins Spiel. Weirich war zwar näher dran, doch zu mehr als zum Gewinn von Durchgang zwei reichte es nicht. Im hinteren Paarkreuz verlor Thomas Simonis gegen Robert Stetter 1:3 und fand dann gegen Andreas Albrecht nie richtig in die Partie. Engagierte Gegenwehr bot Andreas Grob gegen die gleichen Kontrahenten. Am Ende stand allerdings jeweils ein 3:1-Erfolg für die Akteure des von einer großen Zuschauerkulisse unterstützten Memminger Stadtteilteams zu Buche.

Einfacher wird es für die Rainer am kommenden Wochenende sicher nicht - dann reist mit der TSG Hochzoll nämlich einer der Titelfavoriten an. (wrö)