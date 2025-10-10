Icon Menü
Tischtennis: Rainer Herren gehen als Favorit ins Spiel gegen Post SV Augsburg II

Tischtennis

Rainer Tischtennis-Herren sind Favorit gegen Augsburgs Zweite

Tischtennis-Landesliga: Nach dem 5:5 gegen den Post SV Augsburg sollte die Zweite der Postler kein Problem sein. Doch der Gegner hat eine Legende und ein Toptalent.
Von Wolfgang Römer
    • |
    • |
    • |
    Nach überstandener Krankheit steht Jürgen Genz bei den Rainer Tischtennis-Herren wieder parat gegen die Zweite des Post SV Augsburg.
    Nach überstandener Krankheit steht Jürgen Genz bei den Rainer Tischtennis-Herren wieder parat gegen die Zweite des Post SV Augsburg. Foto: Szilvia Izsó

    Wenn Tischtennis-Landesligist TSV Rain an diesem Samstag um 16.30 Uhr in der heimischen Grundschulturnhalle gegen die Zweite des Post SV Augsburg antritt, scheinen die Rollen klar verteilt zu sein: Die Gastgeber haben sich mit einem Sieg und zwei Unentschieden im Vorderfeld der Tabelle einsortiert, während die Gäste mit 0:4 Punkten bereits ganz unten zu finden sind. Noch dazu hat das TSV-Quartett am vergangenen Wochenende bei der in der gleichen Liga startenden Ersten des Post SV mit 5:5 einen unerwarteten Zähler geholt, wogegen die Post-Zweite das Vereinsderby zum Saisonauftakt deutlich verlor.

    Doch entschieden wird die Partie an den Tischen – und da haben die Gäste mit Dieter Voigt eine bayerische Tischtennis-Legende und mit Nedim Lupic eines der größten Talente der Region anzubieten. Bei den Rainern, denen nach überstandener Krankheit Jürgen Genz wieder zur Verfügung steht, gibt Kapitän Matthias Nothofer die Devise aus: „Jetzt gilt es wieder, unsere Hausaufgaben zu machen, und dabei sollte idealerweise etwas Zählbares herauskommen!“ Spitzenspieler Gerhard Wittmeier und Marco Klein ergänzen das Vierer-Team der Nordschwaben.

    Vier Wochen nach dem unerwarteten 5:5 zum Saisonauftakt gegen die eigene Erste greift auch der TSV Rain II wieder ins Spielgeschehen ein. Die zweite TSV-Garnitur tritt zum Duell der Aufsteiger um 18 Uhr beim Memminger Stadtteilteam SV Steinheim an, der mit Frank Ebenhoch über einen hochkarätigen Einser verfügt.

