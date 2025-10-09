Griesbach und Leinfelder siegen in Buchdorf

Alle hatten gut lachen beim 34. Jedermannslauf am Nationalfeiertag in Buchdorf: Die Organisatoren, da die Zahl der Teilnehmenden wiederum gestiegen war, und die Läuferinnen und Läufer, da das Wetter zum Laufen animierte. So lockte ein optimaler Lauftag 25 Läuferinnen und 69 Läufer auf die Zehn-Kilometer-Strecke nach Buchdorf. Für die Kurzstrecke über 3,34 Kilometer entschieden sich neun Mädchen, 14 Jungs und drei Erwachsene.

Heuer dominierte auf dem läuferisch romantischen und durchaus anspruchsvollen Zehn-Kilometer-Rundkurs der von der LG Warching kommende Lucas Leinfelder mit 36:31 Minuten das Läuferfeld. Der Sieger des vergangenen Jahres, Sufiyaan Ashaaloo (TSV Oettingen, 37:43 Minuten), musste sich diesmal mit Platz zwei begnügen.

Theresa Griesbach triumphiert beim 34. Jedermannslauf in Buchdorf

Als Dritter überquerte Fabian Seefried (39:12 Minuten) vom SC Amerbach die Ziellinie. Gut zwei Minuten später erreichte dann als erste Läuferin die für die LG Warching startende Theresa Griesbach mit 41:38 Minuten das Ziel, gefolgt von Melinda Kaufmann vom TSV Oettingen (42:24 Minuten). Mit einer Zeit von 42:45 Minuten erkämpfte sich Lea Baumgartner von der TG Viktoria Augsburg den dritten Platz. Somit blieb heuer auch die drittplatzierte Läuferin deutlich unter 50 Minuten.

Die Kurzstrecke (3,34 Kilometer), die speziell für die Jugendförderung gedacht ist, brachte bei den Mädchen Emma Graf vom TSV Nördlingen mit 14:19 Minuten hinter sich – die Gesamtsiegerin wie bereits im vergangenen Jahr. Katharina Fall (15:45 Minuten) und Lena Sitta (16:05 Minuten), beide vom TSV Oettingen, belegten die Plätze zwei und drei. Bei den Jungs war Linus Braun vom TCB Buchdorf mit 15:49 Minuten der Schnellste. Jonathan Christ (15:55 Minuten) vom Sportclub D.L.P. und Toni Graf vom FSV Buchdorf erreichten die Plätze zwei und drei.

Frank Eichler ehrt Sieger und übergibt Sonderpreis an LG Warching

Nach dem Dank an die Eisstockschützen für die gastliche Aufnahme in ihren Räumen und an die Helferinnen und Helfer sowie dem Grußwort des Bürgermeisters Walter Grob verteilte der Vorsitzende des Ski- und Freizeitsportvereins Frank Eichler die Preise an die Siegerinnen und Sieger. Der Sonderpreis für die zahlenmäßig stärkste Läufergruppe ging auch heuer wieder an die LG Warching, die mit 15 Läufern und Läuferinnen in Buchdorf angerückt war. Bei einer gemütlichen Zusammenkunft im Eisstockheim, bewirtet von den Eisstockschützen, klang ein unfallfreier und harmonisch verlaufener Wettbewerb zünftig aus. (AZ)

Icon vergrößern Bürgermeister Walter Grob (links) und der Vorsitzende des Ski- und Freizeitsportvereins Frank Eichler (rechts) gratulierten den schnellsten Männern: (ab 2. von links) Fabian Seefried, Lucas Leinfelder, Sufiyaan Ashaaloo. Foto: Dominik Walter Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bürgermeister Walter Grob (links) und der Vorsitzende des Ski- und Freizeitsportvereins Frank Eichler (rechts) gratulierten den schnellsten Männern: (ab 2. von links) Fabian Seefried, Lucas Leinfelder, Sufiyaan Ashaaloo. Foto: Dominik Walter