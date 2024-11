Acht Jettinger besiegeln Wörnitzsteins Niederlage

Zum letzten Bezirksliga-Heimspiel im Kalenderjahr 2024 empfing der SV Wörnitzstein-Berg den VfR Jettingen. Die Tabelle ließ ein Topspiel erwarten – traf doch Platz drei (Wörnitzstein) auf Platz fünf. Und die Partie begann auch rasant.

Mit dem ersten Angriff gingen die Hausherren in Führung (2.). Bschor spielte von links ins Zentrum auf Sturm, der schickte Veh in die Tiefe und dieser schob nach einem Haken unbedrängt ein. Doch die Gäste aus Jettingen waren davon nicht beeindruckt. Nur zwei Minuten später kam Mayer nach einem Eckball im Fünfmeterraum frei zum Kopfball und nickte zum Ausgleich ein. Jettingen kam unter Mithilfe der Hausherren zur nächsten Chance: Morasch verschätzte sich bei einem langen Ball und verlor im Anschluss das Laufduell gegen Güldner. Dessen erster Kontakt war nicht optimal und so konnte er den heraus geeilten Müller nicht umkurven. Die SVW-Hintermannschaft konnte gemeinsam klären. Bei den Hausherren wurde es immer dann gefährlich, wenn Veh an den Ball kam. Die beste Chance im ersten Durchgang hatte dann Knötzinger. Veh setzte sich links an der Grundlinie durch, legte den Ball in die Mitte und Knötzigers Versuch konnte Lucca Nagel gerade noch um den Pfosten lenken. Danach war Halbzeitpause.

Viele Fouls in der zweiten Halbzeit

Der zweite Durchgang begann dann mit einem Traumfreistoß: Knötzinger legte sich den Ball circa 25 Meter halblinks vor dem Tor zurecht. Lucca Nagel im Tor des VfL konnte den Ball gerade noch an die Latte lenken. In der nächsten Situation war Bschor nach einem überragenden Steckpass von Knötzinger frei durch und schob den Ball am VfR-Torhüter vorbei – doch die Fahne des Assistenten ging hoch und der Jubel im Stauferpark verstummte. Danach verflachte das Spiel und beide Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld.

Mit laufender Spielzeit wurden die Zweikämpfe intensiver. Die Jettinger drehten dann durch einen weiteren Standard die Partie: eine Ecke wurde am Elfmeterpunkt verlängert und am zweiten Pfosten stand Prünstner goldrichtig und musste nur einschieben (79.). Die Hausherren versuchten dann noch einmal in die Offensive zu gehen, der Spielfluss wurde aber durch viele Fouls gestört. Gleich drei Spieler mussten deswegen von Schiedsrichter Stober richtigerweise mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen werden - Marlon Fisch und Bernd Förster aufseiten der Gäste sowie Wörnitzsteins Michael Knötzinger - und für Nico Di Doi gab es noch eine Zehn-Minuten Strafe. Mit nur noch sieben Feldspielern gelang dann dem VfR mit dem Schlusspfiff das 1:3: der Freistoß nach der Zeitstrafe landete bei Prünstner, der aus der eigenen Hälfte einen Sololauf startete. Er ließ Morasch im Laufduell keine Chance und schob dann aus spitzem Winkel glücklich an Müller vorbei ins Tor (90.+8). Die Niederlage war dadurch besiegelt. Nächste Woche bleibt der Bobinger-Elf dann noch eine Möglichkeit, sich mit einem Sieg versöhnlich in die Winterpause zu verabschieden. Zuschauer: 150. (svw)

SV Wörnitzstein-Berg: Müller, Hoser (46. Habersatter), Bobinger, Drabek, Bschor (80. Dietrich), Schmidbaur, Morasch, Knötzinger, Veh, Sturm (46. Musaeus), Zausinger (76. Moll)