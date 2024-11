Wörnitzstein erwartet enge Kiste gegen Jettingen

Nach zuletzt zwei Siege in Folge ist der SV Wörnitzstein-Berg kurz vor der Winterpause wieder zurück in der Erfolgsspur. „Wir haben zuletzt in beiden Spielen wenig bis gar nichts zugelassen. Was wir allerdings versäumt haben, war sowohl in Horgau als auch gegen Nördlingen den Sack früher zuzumachen“, sagt Michael Schmidbaur, sportlicher Leiter beim SVW. Am Freitagabend, 19 Uhr, kommt nun der VfR Jettingen in den Donauwörther Stauferpark.

Patrick Widinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jettingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wörnitzstein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis