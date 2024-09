Jedermannserie 2024: Das müssen interessierte Läufer jetzt wissen

Wenngleich mancher etwas irritiert zurzeit die ersten Lebkuchen in den Regalen betrachtet: Auch die Läufer der LG Donau-Ries bereiten sich aktuell auf den kommenden Winter vor. Denn: Am 27. Oktober startet mit dem „Lauf um den Eisbrunn“ die Jedermannslaufserie 2024 der LG Donau-Ries. Die Serie endet mit dem Lauf in Nördlingen am 3. Adventssonntag.

Ab sofort ist die Online-Anmeldung freigeschaltet. Informationen zur Serie und zur Anmeldung gibt es auf Homepage der LG unter www.lg-donau-ries. Die Anmeldung der Serie wird auch 2024 über die Firma Race Result abgewickelt. So werden die Teilnehmer über die Homepage der LG weitergeleitet. Die online-Anmeldung ist noch bis 18. Oktober 2024 möglich.

Erster Lauf der Jedermannserie in Mauren

Kurz-Entschlossene können sich natürlich wieder direkt vor Ort beim ersten Lauf in Mauren für die Serie anmelden. Auch eine Teilnahme an einzelnen Läufen ist kurzfristig möglich. Bis spätestens 20 Minuten vor dem Startschuss sollte die Startnummer mit Transponder vor Ort abgeholt werden. Um die Warteschlangen bei der Anmeldung zu verkürzen, wurde in diesem Jahr die Möglichkeit eingerichtet, sich auch für die einzelnen Läufe im Vorfeld online anzumelden.

Die Austragungsorte für 2024

Los geht es am 27. Oktober in Mauren mit dem „Lauf um den Eisbrunn“. Start ist auf dem Sportgelände des SV Mauren (Reinbergstr. 1). Der zweite Wettkampf findet dann am 10. November mit dem „Lauf zum Märchenwald“ in Wemding statt. Startpunkt ist hier im Stadion (Wolferstädter Straße). Bereits zwei Wochen später, am 24. November, geht es für die Teilnehmer nach Mönchsdeggingen, wo der „Lauf zum Possen“ stattfindet. Auch hierbei starten die Läuferinnen und Läufer auf der Sportanlage in der Almarinstraße. Am 1. Dezember geht es dann zum „Schlösslelauf“ nach Kaisheim (Start in Bertenbreit bei Kaisheim). Das Finale der Jedermannserie findet dann in Kleinerdlingen statt, wo der „Riespanoramalauf“ steigt (Start: Bgm-Schön-Straße).

Der jeweilige Startzeitpunkt für die circa zehn Kilometer lange Hauptstrecke ist wie gewohnt um 10 Uhr, die Teilnehmer auf der Kurzstrecke (drei Kilometer) und Walker (sieben Kilometer) folgen meist fünf Minuten später. Die Siegerehrung der einzelnen Läufe findet gegen 11 Uhr im Zielbereich statt.

Abschlussfeier in Kleinerdlingen

Die Ehrung der Altersklassensieger und Sieger der Gesamtserie wird im Rahmen einer Abschlussfeier in Nördlingen/Kleinerdlingen bei einem geselligen Beisammensein durchgeführt. Die Platzierung der Serienteilnehmer ergibt sich aus den besten vier Wertungen aller fünf Läufe, während für die Mannschaftswertung die Anzahl der von den Vereinsmitgliedern durchgeführten Läufe zählt. (AZ)