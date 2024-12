Sie trotzen Nebel und Höhenmetern beim Lauf rund ums Schlössle

Mit dem lauten Knall des ersten Startschusses schickte Roland Pickhard, Kreisvorsitzender des Bayerischen Landes-Sportverbands, pünktlich um 10 Uhr die 263 Läuferinnen und Läufer des Hauptlaufes auf die knapp zehn Kilometer lange Strecke durch den Wald rund ums „Schlössle“ bei Kaisheim. Nur zwei Minuten später folgten die Walker über rund sechs Kilomter, bevor sich zuletzt auch die überwiegenden Kinder und Jugendlichen über eine 3,5 Kilometer lange Strecke auf den Weg machten.

Trotz des nebligen und kalten Wetters waren fast 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum vierten Stopp der Jedermannsserie der LG Donau-Ries gekommen. Das Organisationsteam des VSC Donauwörth rund um Silvia Gnad, Jochen Weber und Günther Dietrich konnte damit mehr als zufrieden sein. Die bestens beschilderten und anspruchsvollen Strecken durch den Wald mit etlichen Höhenmetern lockten neben dem Donauwörther Oberbürgermeister Jürgen Sorré auch auch Nördlingens OB, David Wittner, zu einem Sonntag-Morgen-Lauf unter Wettkampfbedingungen. Beide zeigten mit Zeiten weit unter einer Stunde sehr beachtliche Leistungen, wobei David Wittner das interne Landkreis-Duell zugunsten Nördlingens entschied.

Favorit Tobias Gröbl lässt die Konkurrenz hinter sich

Über die „Zehn“ zeigte sich bei den Männern auch in Donauwörth, trotz der sehr hügeligen Strecke, ein gewohntes Bild. Favorit Tobias Gröbl von der LG Zusam siegte deutlich vor seinem Vereinskollegen Andreas Beck. Auf den dritten Platz schob sich diesmal wieder Sufiyaan Ashaaloo vom TSV Oettingen. In der Seriengesamtwertung führt Beck damit vor Ashaaloo, während den dritten Platz aktuell der erst 16-jährige Anton Eser von der LG Zusam belegt. Bei den Frauen gewann Lena Humburger für den ausrichtenden VSC, vor der bereits uneinholbar Führenden der Serienwertung, Theresa Griesbach von der LG Warching. Auf dem dritten Platz finishte Melinda Kaufmann vom TSV Oettingen, die vor dem abschließenden Lauf in Nördlingen den zweiten Platz in der Serie belegt.

Die Walkingstrecke wurde wie immer ohne direkte Wertung durchgeführt, dennoch wurden auch hier tolle Leistungen erbracht und die Sportlerinnen und Sportler konnten sich zusammen mit allen anderen im Ziel mit Tee, Suppe, Keksen und Kuchen verpflegen.

Enger Kampf um den Sieg in der Mädchen-Wertung

Über die Kurzstrecke erreichte Simon Naschwitz vom TSV Wemding in 12:58 Minuten, vor Viktor Bely (TSV Nördlingen) und Alexander Stockebrand das Ziel. Emma Graf gewann bei den Mädchen in 15:21 Minuten hauchdünn das vereinsinterne Duell des TSV Nördlingen um Platz eins vor Anastasiya Belaya, die nur eine Sekunde nach ihr ins Ziel kam, während die Donauwörtherin Marie Weinberger Dritte wurde.

Icon Vergrößern Endspurt auf der Kurzstrecke von 3,5 Kilometern bei den Mädchen: Hier ging es sehr eng zu. Foto: Jochen Weber Icon Schließen Schließen Endspurt auf der Kurzstrecke von 3,5 Kilometern bei den Mädchen: Hier ging es sehr eng zu. Foto: Jochen Weber

Einen weiteren Meilenstein aus Sicht des ausrichtenden VSCs erreichte Markus Probst vom TSV Wemding, der als 10.000. Teilnehmer über alle Jahre betrachtet die Ziellinie beim Donauwörther Schlössle-Lauf überquerte.

VSC Donauwörth enteilt den anderen Teams

In der Serienwertung der Vereine enteilte der VSC Donauwörth den anderen Teams an die Spitze, während sich um den zweiten Platz ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem noch führenden TSV Wemding und dem TSV Nördlingen anbahnt, da beide nur ein Punkt trennt. Auf den weiteren Plätzen ist aber auch noch nichts entschieden, weshalb der fünfte und letzte Lauf der Serie in Nördlingen letztendlich entscheiden wird. Der abschließende Lauf findet am dritten Advent, 15. Dezember, statt und startet wieder um 10 Uhr in Kleinerdlingen. Im Anschluss findet vor Ort die Ehrung der Gesamtsieger im Rahmen einer Feier mit Verköstigung statt. Die Verantwortlichen freuen sich auf ein zahlreiches Erscheinen, um den Teilnehmern im würdigen Rahmen ihre Preise überreichen zu können.

Für alle, die die Originalstrecke bereits vorher kennenlernen möchte, bietet der TSV Nördlingen am Samstag, 7. Dezember, einen Schnupperlauf mit Start um 9 Uhr in Kleinerdlingen an. (AZ)