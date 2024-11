Ein besonderer Moment bei der Jedermanns-Laufserie

Mit dem „Lauf zum Plossen“ hat der dritte von fünf Jedermannsläufen der LG Donau Ries in Mönchsdeggingen stattgefunden. Nach fünf Jahren Pause konnte dieser Lauf wieder ins Programm der beliebten Laufserie mit aufgenommen werden. Nach anfangs stürmischem Wind hat sich zum Ende die Sonne noch gezeigt und für insgesamt tolle Rahmenbedingungen gesorgt.

Da der neue Radweg zwischen Bissingen und Mönchsdeggingen eine optimierte Streckenführung erlaubt, wurde die Strecke des Hauptlaufes und der Walkingrunde durch das neu zusammengestellte Organisationsteam leicht abgeändert. Der profilierte Charakter bleibt aber bestehen, und so konnten sich die Läuferinnen und Läufer auf eine abwechslungsreiche und naturnahe Strecke am Riesrand freuen.

Jedermannsläufe der LG Donau-Ries: 89-jähriger Dieter Schneider gibt den Startschuss

„Ich freue mich, wenn in Mönchsdeggingen was läuft“: Mit diesen Worten eröffnete Bürgermeisterin Karin Bergdolt den 32. Jedermannslauf in Mönchsdeggingen. Anschließend bedankte sich der Vorstand des TSV Mönchsdeggingen bei den früheren Organisatoren Carola Berndorfer (von 2002 bis 2019) und Dieter Schneider (von 1979 bis 2002), welche die vorherigen 31 Läufe in Mönchsdeggingen ermöglicht haben. Als der inzwischen 89-jährige Dieter Schneider dann zum Startschuss ansetzte, konnten alle Anwesenden spüren, dass es für ihn selbst und auch den TSV Mönchsdeggingen ein ganz besonderer Moment war.

„Das ist wirklich toll, was aus den Jedermannsläufen mittlerweile geworden ist“, sagte Schneider, Initiator des Mönchsdegginger Laufes und Ehrenbürger der Gemeinde, später. Und so starteten 314 Läuferinnen und Läufer unter Gänsehautatmosphäre auf die 9,7 Kilometer und 169 Höhenmeter umfassende Strecke. Kurz darauf folgten 140 Teilnehmer, überwiegend aus dem Nachwuchsbereich, auf die Kurzstrecke. Mit den 28 Walkerinnen waren dann alle Teilnehmer unterwegs.

LG Zusam dominiert beim Mönchsdegginger Lauf und holt die ersten drei Plätze

Bereits nach 11:38 Minuten erreichte Viktor Bely vom TSV Nördlingen als Erster das Ziel, gefolgt von David Greiner vom TSV Oettingen und Julius Mayr vom TSV Rain. Bei den Mädchen war Emma Graf vom TSV Nördlingen mit 12:25 Minuten am schnellsten. Auf den zweiten Platz kam Anastasiya Belaya, ebenfalls vom TSV Nördlingen. Katharina Fall vom TSV Oettingen erreichte Platz drei.

Das Treppchen beim Hauptlauf war einseitig, aber mit hoher Qualität besetzt, und so gingen die Plätze eins bis drei an die LG Zusam. Auf die Frage, was denn mit den Läufern der LG Zusam los sei, kam ein scherzhaftes „Was ist denn mit den anderen los?“ zurück. Mario Leser gewann mit einer Zeit von 34:27 Minuten mit einer knappen Minute Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Andreas Beck (35:25 Minuten). Anton Eser, Altersklasse U18, schnappte sich mit 36:09 Minuten den dritten Rang im Hauptlauf, was eine überragende Nachwuchsleistung ist. Ihre eigene Serie konnte Theresa Griesbach von der LG Warching fortsetzen, denn mit 40:47 Minuten gewann sie mit deutlichem Vorsprung auch den dritten Lauf 2024 bei den Frauen. Auf den zweiten Platz kam Melinda Kaufmann vom TSV Oettingen (41:56 Minuten) vor Laura Popp (43:58 Minuten).

Nächster Jedermannslauf findet schon am Sonntag in Donauwörth statt

Am Ende konnte sich das ganze Organisationsteam über einen Teilnehmerrekord von 482 Läuferinnen und Läufern, die alle gesund ins Ziel kamen, freuen. Das durchwegs positive Miteinander der verschiedenen Laufsportvereine, die Zusammenarbeit mit der LG Donau-Ries und der Gemeinde Mönchsdeggingen sowie die Unterstützung anderer Vereine aus der Gemeinde sowie die gute Kooperation mit den Forstbetrieben Fürst Wallerstein machte diesen Lauf zu einer rundum gelungenen Veranstaltung.

Schon kommenden Sonntag, 1. Dezember, findet als nächster Lauf der Donauwörther „Schlößlelauf“ statt. Start ist wie immer um 10 Uhr im Stadtteil Bertenbreit, 86687 Kaisheim. (AZ)