Moto-Cross-WM: Platz 16 beim Großen Preis von Deutschland  für Leon Hofmann 

Der finale Grand-Prix der Moto-Cross Seitenwagen fand beim MSC Wieslauftal in Rudersberg (bei Stuttgart) statt. Der Weilheimer Leon Hofmann vom ADAC Ortsclub MV Warching wollte sich mit Beifahrer Julian Zimmermann bei diesem Rennen nochmals mit der Weltspitze messen und trat heuer das vierte Mal auf WM-Niveau an.

Es waren insgesamt 30 Teams nach Rudersberg angereist. Besondere Spannung lag in der Luft, da für die drei Teams Koen Hermanns/Ben van den Bogaart (NL), Kilian Prunier/ Evan Prunier (F) und Brett Wilkinson/ Joe Millard (GB) der Weltmeistertitel in greifbarer Nähe war. Entsprechend voll waren die Zuschauerplätze und die Seitenwagenfans pilgerten in freudiger Erwartung eines spannenden Saisonfinales an die lehmige, bestens präparierte Rennstrecke.

Spannung im Titel-Rennen der Seitenwagen-WM

Am Samstag wurden die Qualifikationsrennen bei sehr heißem Wetter ausgetragen. Hofmann/Zimmermann verpassten den optimalen Startzeitpunkt und reihten sich als letztes Gespann zur Aufholjagd ein. Obwohl sie in Runde vier die Sitzbank des Gespanns verloren, konnten sie sich mit Platz elf für die Rennen am Sonntag qualifizieren.

Beim ersten Finalrennen am Sonntag bei bestem Wetter fand sich das junge Team nach dem Start im letzten Drittel wieder und musste sehr kämpfen. Dabei führte auch, wie sich in der anschließenden Rennpause herausstellte, ein gebrochener Kolbenring zu Leistungsverlust am Motor. Das Team finishte dennoch auf dem respektablen Platz 15. An der Spitze hingegen entbrannte ein spannender Kampf um die entscheidenden WM-Punkte. Wilkinson/Millard stürzten zu Beginn und fielen ans Ende zurück, sie wurden am Ende Elfte. Hermanns wurde von Prunier gejagt und die Zuschauer sahen eines der spektakulärsten Rennen der Saison. Prunier/Prunier hatten schließlich Pech und stürzten, was sie nach hinten warf. Dazu profitierten Hermans/van den Bogaart von einer Zeitstrafe für das schnellste Gespann des ersten Laufs. Denn Dan Foden/Noah Weinmann (GB/D) erhielten eine Zeitstrafe, was Hermanns zum Sieg vor Weiss/Schneider (Aut), Prümmer/Stegmans (D/BEL) und Prunier verhalf. Der WM-Titel-Gewinn war aber auch vor dem finalen zweiten Lauf immer noch offen und die Spannung stieg.

Leon Hofmann vom MV Warching und sein Teampartner zeigen Kampfgeist

Hofmann/Zimmermann erwischten auch im zweiten Lauf keinen besseren Start. Mittlerweile war der Himmel bewölkt und die Temperatur erträglicher. Die Sportler vom MV Warching zeigten wieder viel Kampfgeist und fuhren ein souveränes Rennen. Am Ende durften sie sich über Rang 15 und damit Platz 16 beim Grand-Prix von Deutschland in Rudersberg freuen.

An der Spitze wurde im zweiten Rennlauf um die entscheidenden WM-Punkte gekämpft. Während wieder Foden/Weinmann als Erste durch das Ziel fuhren, folgten Prunier, Hermans und Wilkinson. In der Addition der Punkte ergab sich somit der WM-Stand: Hermans (362), Prunier (358), Wilkinson (338). Der in der Deutschen Meisterschaft führende Tim Prümmer erreichte Platz 10 mit 195 Punkten. Mit den vier WM-Teilnahmen kommen Hofmann/Zimmermann auf 19 Punkte und damit auf WM-Platz 27.

Am kommenden Wochenende steht in Heerde (NL) das Moto-Cross der Nationen für Seitenwagen und Quads an. Leon Hofmann ist für das Team Deutschland nominiert und will im tiefen Sand einmal mehr sein Talent unter Beweis stellen. Die Warchinger bilden bereits fleißig Fahrgemeinschaften. (AZ)