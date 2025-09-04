Zweimal Rang vier: Starker DM-Auftritt der Warchinger Motocrosser

Beim MSC Hennweiler im Hunsrück fand ein weiteres Rennen um die Internationale Motocross Meisterschaft für Gespanne und Quads statt. Für den ADAC Ortsclub MV Warching waren Leon Hofmann mit Beifahrer Julian Zimmermann, Simon Schwierz als Beifahrer bei Frank Dörr und Quadfahrer Paul Maier am Start.

Der Rennsonntag begann bei nasser Piste, die jedoch im Laufe der Trainings abtrocknete. 14 Gespanne und 17 Quads kämpften in Hennweiler um DM-Punkte. Paul Maier kam im freien Training zunächst nicht so recht mit der Strecke klar, jedoch änderte sich das schnell und im Zeittraining konnte er die sechstschnellste Zeit verbuchen. Beim Start des ersten Laufs hatte er einige Rempler einzustecken, so fand er sich im hinteren Drittel wieder. Mit viel Kampfgeist kam er schließlich auf Platz sechs. An dem vor ihm liegenden Luca Stiller kam er schließlich trotz einiger Überholversuche aber nicht vorbei. Gewinnen konnte Matteo Stiller vor Adam Tucek und Jordi Gieler.

Paul Maier vom MV Warching will sich auf Rang sieben oder sechs verbessern

Beim Start zum zweiten Lauf lief es für Maier besser, er kam als Siebter aus der ersten Runde und konnte das hohe Tempo gut mitfahren. Nach drei Runden schaffte er es auf Platz fünf und nach weiteren sechs Runden war er auf Platz vier zu finden, den er dann souverän ins Ziel fuhr. Sieger wurde Roman Gwiazda vor Matteo Stiller und Jordi Gieler. In der Tageswertung gewann Matteo Stiller vor Gwiazda, Gieler, Maier und Luca Stiller.

Bei den Quads liegt Paul Maier nun auf Rang acht in der Meisterschaft. Rechnerisch wäre noch der vierte Rang drin. Doch Maier bleibt realistisch. “Wenn ich mich noch auf den siebten oder sechsten Rang nach vorne kämpfen kann, wäre das ein schöner Erfolg” so der Wemdinger. Die letzte Veranstaltung der DMX Quad 2025 findet am 4. Oktober in Kleinhau bei Aachen statt.

Leon Hofmann reiht sich knapp hinter den Spitzenfahrern ein

Bei den Seitenwagen konnte sich in Hennweiler Leon Hofmann mit Julian Zimmermann im Zeittraining den vierten Startplatz sichern. Im ersten Lauf kamen sie als Fünfte aus der ersten Kurve. Bis zur Mitte des Rennens konnten sie sich Platz vier erkämpfen, den sie bis zum Rennende nicht mehr abgaben. Gewinnen konnten Tim Prümmer/Jarno Steegmans vor Dan Foden/Noah Weinmann und Adrian Peter/Joel Hofmann.

Icon vergrößern Leon Hofmann und Beifahrer Julian Zimmermann konnten den ersten Lauf in Hennweiler auf dem starken vierten Platz beenden - und hatten im zweiten Lauf erneut Pech. Foto: Marcus Dums Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Leon Hofmann und Beifahrer Julian Zimmermann konnten den ersten Lauf in Hennweiler auf dem starken vierten Platz beenden - und hatten im zweiten Lauf erneut Pech. Foto: Marcus Dums

Der 24-jährige MVW-Beifahrer-Neuling Simon Schwierz aus Meinheim-Kurzenaltheim startete bei Frank Dörr im Beiboot. Die beiden fuhren auf Platz 13 durchs Ziel.

Erneut löst sich bei Hofmanns Gefährt der Not-Aus-Schalter

Im zweiten Rennlauf lagen Hofmann/Zimmermann zunächst auf Platz sechs. Doch nach der zweiten Kurve sollte sich das Pech vom DM-Lauf in Gerstetten wiederholen: Es löste sich der Not-Aus-Schalter am Lenker, wohl durch einen Steinschlag. Das Gespann fiel ans Ende des Feldes zurück, konnte aber Platz für Platz wieder gutmachen und am Ende auf Rang sechs durchs Ziel fahren. Den zweiten Lauf gewannen wieder Tim Prümmer/Jarno Steegmans vor Dan Foden/Noah Weinmann und Adrian Peter/Joel Hofmann. Dörr/Schwierz landeten auf Platz zwölf. „Mit der Rennteilnahme heute konnten wir unseren Leistungsstand vergleichen und uns Motivation für das Wintertraining holen“ kommentierte Simon Schwierz seinen Einstieg in die Deutsche Meisterschaft. Die Tageswertung hieß Prümmer vor Foden, Peter, Hofmann und Erlecke.

Die Meisterschaft bei den Gespannen wird sich zwischen dem führenden Prümmer und dem zweitplatzierten Peter entscheiden. Das derzeit in der Meisterschaft viertplatzierte Team Hofmann/Zimmermann wird noch mit dem vor ihm liegenden Team Erlecke/ Freygang um Rang drei kämpfen. Das Finalrennen findet ebenfalls im Oktober in Kleinhau statt. (AZ)