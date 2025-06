Für die Fahrer des MV Warching ist „nicht mehr drin“

Zu einer weiteren Runde zur Deutschen Moto-Cross-Meisterschaft (DMX) ging es für die Seitenwagen und Quads ins sächsische Jauer bei Bautzen. Mit dabei waren die Fahrer des ADAC-Ortsclubs MV Warching, Leon Hofmann mit Beifahrer Julian Zimmermann sowie Paul Maier.

Bei der DMX Seitenwagen waren 18 Gespanne angetreten. Tim Prümmer/ Justin Blume (D) gewannen beide Rennen mit klarem Vorsprung. Leon Hofmann/Julian Zimmermann vom MV Warching reihten sich auf Platz fünf ein. Hofmann kämpfte sich dabei von Position zehn nach vorne. Leon Hofmann fand sich nach dem Start im hinteren Fahrerfeld wieder, konnte sich aber im ersten Drittel der Renndistanz auf Position sechs vorkämpfen und fuhr mit seinem Mega-RS-Gespann auf dieser Position durchs Ziel.

Weilheimer Leon Hofmann in der DM-Tabelle auf Rang fünf

Der Tagessieg ging damit an Prümmer/Blume, Hofmann/Zimmermann wurden Sechste. Der Weilheimer Leon Hofmann zeigte sich nach dem Rennen selbstkritisch: „Mit zwei schlechten Starts ist einfach nicht mehr drin, die führenden Gespanne sind am Ende zu weit davongefahren, als dass du von hinten noch aufschließen kannst“.

In der Meisterschaft führen die Gebrüder Weinmann, Hofmann/Zimmermann stehen auf Platz fünf. Es stehen dem Warchinger Fahrer noch vier Veranstaltungen bevor, das heißt, es sind noch acht Rennen in der Deutschen Motocross-Meisterschaft (DMX) der Seitenwagen zu fahren. Vor dem nächsten DMX-Rennen in Gerstetten gehen Hofmann/Zimmermann aber auf die Jagd nach WM-Punkten. Am 29. Juni steht im tiefen Sand von Lommel der Grand Prix von Belgien an.

Quadfahrer Paul Maier ist „nicht ganz zufrieden“

In der DMX Quad waren auf der Hartbodenstrecke in Jauer 22 Quads am Start. Dabei führte kein Weg an Roman Gwiazda aus Polen vorbei. Er setzte sich in beiden Rennen durch. Im ersten Rennen kam der als Meisterschaftsführende angereiste Matteo Stiller (D) mit einigem Abstand hinter dem Spitzenduo ins Ziel. Yamaha-Fahrer Paul Maier aus Wemding lag zunächst auf Position sieben und lieferte sich einige spannende Duelle, musste sich am Ende aber mit Platz neun zufriedengeben.

Quadfahrer Paul Maier vom MV Warching. Foto: Marcus Dums

Im zweiten Rennen fuhr Paul Maier wieder an Position sieben zu Beginn und fiel wie im ersten Rennen auf Platz neun zurück. „Nicht ganz zufrieden aber akzeptabel“, beschrieb der junge Wemdinger seine Leistung.

In der Tageswertung stieg Gwiazda auf das oberste Treppchen des Podiums. Für Maier gab es mit dem zehnten Gesamtrang 24 DM-Punkte. Paul Maier liegt in der Tabelle der Deutschen Meisterschaft auf Rang 13. Es sind in der DMX Quad noch weitere drei Veranstaltungen, also sechs Rennen, zu fahren. Das nächste steht am 3. August in Gerstetten an. (AZ)