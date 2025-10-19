Buchdorf entscheidet Schlagabtausch mit Hainsfarth für sich

Am neunten Spieltag der Kreisliga Nord sorgt der SV Mauren mit dem ersten Saisonsieg gegen Reimlingen für ein Ausrufezeichen und verlässt damit die Abstiegsränge. Tabellenführer Alerheim bleibt weiter makellos und feiert den nächsten Sieg. In den knappen Verfolgerduellen setzen sich Buchdorf gegen Hainsfarth und Holzkirchen gegen Monheim durch.

SV Holzkirchen – TSV Monheim 2:1 (2:0). Holzkirchen erwischte den perfekten Start: Wimmer stand nach schöner Kombination frei und schob den Ball in der 6. Minute überlegt durch die Beine von Keeper Ferber zur Führung ein. Kurz vor der Pause legten die Gastgeber nach: Hubel setzte sich stark auf der linken Seite durch, passte präzise zu Buser, welcher den Ball clever zurücklegte. Patrick Michel nahm die Vorlage direkt und jagte den Ball unhaltbar unter die Latte – 2:0 (42.) Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SVH die dominierende Mannschaft, während Monheim meist mit langen Bällen agierte, die sicher abgefangen wurden. In der Nachspielzeit gelang Tobias Roßkopf per Freistoß der späte Anschlusstreffer (91.), doch am verdienten Holzkirchener Sieg änderte das nichts mehr. Zuschauer: 150. (svh)

Mauren feiert ersten Saisonsieg

FSV Reimlingen – SV Mauren 1:2 (1:1). In einer spannenden Kreisligapartie setzte sich der SV Mauren spät mit 2:1 beim FSV Reimlingen durch und verschaffte sich damit etwas Luft im Tabellenkeller. Vor rund 150 Zuschauern brachte Simon Diethei die Hausherren in der zwölften Minute nach einem sehenswerten Steckpass von Lechner in Führung. Doch nur drei Minuten später erzielte Simon Löfflad den Ausgleich für Mauren, sodass es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause ging. In der ersten Viertelstunde dominierte der FSV Reimlingen, doch nach dem schnellen Ausgleich übernahm Mauren zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Die Entscheidung fiel schließlich in der Schlussminute: Simon Löfflad traf erneut und sicherte seiner Mannschaft damit den ersten Saisonsieg. Mit diesem wichtigen Dreier verlässt der SV Mauren die Abstiegsplätze, während der FSV Reimlingen auf dem neunten Tabellenrang verbleibt. Zuschauer: 150. (fsv)

FSV Buchdorf – TSV Hainsfarth 4:2 (2:1). Die Heimelf erwischte den Traumstart: Nach Kopfballverlängerung von Nikolai Kastner traf Simon Lux frei vor dem Keeper zum 1:0 (6.). Kurz darauf verpasste Lux mit einem Pfostenschuss das nächste Tor. Hainsfarth kam danach besser ins Spiel, scheiterte aber mehrfach am starken Keeper Schäftner. In der 17. Minute gelang Luca Stropek per Flachschuss der Ausgleich. Kurz vor der Pause brachte ein direkt verwandelter Eckball von Kastner die 2:1-Führung für Buchdorf. Nach dem Seitenwechsel glichen die Gäste per Foulelfmeter durch Nico Leister aus (47.). Doch nur zwei Minuten später stellte Richard Eidner nach Vorarbeit von Kastner auf 3:2. Hainsfarth blieb gefährlich, scheiterte aber zweimal im Eins-gegen-eins. In der 75. Minute machte Lux nach Lupfer von Armin Janik mit dem 4:2 alles klar. Beide Teams hatten in der Schlussphase weitere Chancen, am Ende blieb es beim verdienten Buchdorfer Heimsieg. Zuschauer: 120. (fsv)

Schretzheim holt gegen Mertingen den dritten Sieg in Folge

FC Mertingen – BC Schretzheim 1:2 (1:1). Bereits nach drei Minuten prüfte Jonas Behringer mit einem Schuss FCM-Keeper Poppe, der sicher parierte. Auf der Gegenseite setzte Patrick Gaugenrieder wenig später einen Distanzschuss knapp vorbei. In der 23. Minute war es dann so weit: Über Schwark und Gaugenrieder kam der Ball zu Florian Hosp, der aus 18 Metern zum 1:0 traf. Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Richter staubte nach einem abgefälschten Ball aus kurzer Distanz zum 1:1 ab (30.). Kurz darauf verpasste Bissinger die erneute Führung nur knapp. Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie zerfahren und chancenarm. In der 75. Minute nutzten die Gäste eine Ecke und eine schöne Kombination, um durch Vincent Danzer zum 1:2 zu treffen. Mertingen versuchte in der Schlussphase nochmals Druck zu machen, kam aber kaum zu klaren Abschlüssen. Zuschauer: 100. (fcm)

SV Donaumünster-Erlingshofen – SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf 2:1 (0:1). Die Gastgeber übernahmen früh die Kontrolle und drängten die SG tief in die eigene Hälfte. Marco Ritter köpfte in der 11. Minute nach einer Ecke knapp drüber, wenig später setzte Spielertrainer Jürgen Sorg einen Pass von Suso am Tor vorbei. Die verpassten Chancen rächten sich nach gut einer halben Stunde: Nach Ballverlust im Mittelfeld schalteten die Gäste blitzschnell um, Johannes Fritz lief allein auf den Keeper zu und lupfte zur Führung ein (31.). Nach der Pause kam der SVDE besser ins Spiel zurück. Eine Flanke verwertete Jürgen Sorg stark und traf über den Innenpfosten zum 1:1. In der 74. Minute war Sorg erneut zur Stelle: Nach einem Abpraller setzte er den Ball als Bogenlampe über Schlussmann Bonn hinweg ins Netz – die Partie war gedreht. In der Schlussphase blieb es umkämpft, der SVDE verteidigte aber konzentriert und brachte den knappen Sieg über die Zeit. Zuschauer: 220. (svde)

Alerheim bleibt auf der Erfolgswelle

FC Lauingen – SSV Dillingen 3:3 (2:2). Das 1:0 besorgte Almuri Abdulrazak per Foulelfmeter, nachdem er regelwidrig im Strafraum gestoppt wurde (5.). Die Führung baute Tim Rettinger auf 2:0 aus, als er goldrichtig stand und verwandelte (16.). Ab der 20. Spielminute kam die SSV besser ins Spiel und auch zu Möglichkeiten und glich nach dem Doppelschlag von Adonis Isufi zum 2:2 aus (25./28). Die erste Möglichkeit im zweiten Durchgang hatte der FCL, als Lukas Hummel nach Freistoß von Almuri Abdulrazak zum Abschluss kam. Bei einem Missverständnis der SSV-Hintermannschaft ging der eben eingewechselte Semi Mahar dazwischen und schob zum 3:2 für seine Farben ein (86.). Nur zwei Minuten später reagierte die SSV nach einem Eckball am schnellsten und drückte das Spielgerät zum 3:3-Endstand über die Linie. Zuschauer: 169. (fcljoh)

SV Ehingen-Ortlfingen – SG Alerheim 1:3 (1:1). Es entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein Spiel auf Augenhöhe. Ehingen belohnte sich auch in der 29. Minute durch Bastian Stefanovic mit dem Führungstreffer. Tobias Stelzle verwandelte einen Abpraller nach einem Freistoß nur zwei Minuten später zum Ausgleich. Die zweite Halbzeit begann ganz nach Wunsch des Tabellenführers. Stefan Heuberger brachte Alerheim in Führung. Sebastian Hertle zog der Heimelf den Stecker in der 67. Minute, als er einen Konter sicher zum 1:3 abschloss. Zuschauer: 100 (muerai)