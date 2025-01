Schützengau Donau-Ries kommt nicht gut aus der Winterpause

Der Auftakt für die Mannschaften der Region in der Luftgewehr-Bezirksoberliga und der Bezirksliga lässt einiges zu wünschen übrig. Die Monheimer haben mit ihrer Niederlage gegen den hartnäckigen Verfolger Unterschöneberg wieder Spannung im Titelkampf der BOL zugelassen. In der Bezirksliga setzte es für Ebermergen und Sulzdorf jeweils Niederlagen bei den starken Schützinnen im Nordries, der Sieg von Buchdorf-Baierfeld gegen Oettingen in der Bezirksoberliga ist der einzige Lichtblick des Wettkampftages.

Im Top-Duell der Bezirksoberliga musste sich die SG 1858 Monheim in einer packenden Begegnung gegen Unterschöneberg knapp mit 2:3 geschlagen geben. Monheims Nadine Schwertberger auf Position eins schoss zwar starke 385 Ringe, doch die Unterschönebergerin Claudia Rolle brillierte mit 390 Ringen und ließ ihrer Gegnerin keine Chance. Karel Kuba zeigte eine herausragende Vorstellung: Gegen Barbara Scherer ließ der Monheimer nichts anbrennen und schoss 386 Ringe. Scherer hatte dem mit 366 Ringen wenig entgegenzusetzen. Niklas Nigel zeigte sich gegen Tim Leutenmaier nervenstark und holte mit 377:374 Ringen den zweiten Punkt für Monheim.

Jens Christ allerdings musste sich der starken Melanie Rättig geschlagen geben. Trotz solider Serien (95, 92, 96, 94) konnte Christ mit 377 Ringen den Rückstand auf die Unterschöneberger Schützin (381) nicht aufholen. Auch Matthias Gnugesser hatte kein Glück: Er lieferte sich ein enges Duell mit Thomas Radinger, doch am Ende behielt der Gastgeber mit 374:368 Ringen die Oberhand. Durch die knappe Niederlage sind nun Monheim und Unterschöneberg punktgleich. Die Jurastädter stehen aber weiter auf Platz eins durch das bessere Verhältnis der gewonnenen Einzelpunkte.

Luftgewehr-Bezirksoberliga: Buchdorf erzielt Ligabestleistung gegen Oettingen

Im Spitzenduell zwischen Buchdorf und Oettingen startete die Buchdorferin Katrin Frey gegen Michael Beutel. Trotz hervorragender 387 Ringe von Frey errang Beutel mit 393 Ringen den ersten Punkt für Oettingen. Mit starken 380 Ringen sicherte sich Annalena Eder den Sieg gegen Oettingens Christoph Sailer, der mit 372 Ringen nicht an seine Leistungen der Hinrunde anknüpfen konnte. Die Oettingerin Sabine Beutel und Nadine Sailer erzielten beide 376 Ringe und sorgten damit für das erste Stechen der Rückrunde. Dabei bewies Beutel gute Nerven und sicherte mit einer Neun den zweiten Punkt für Oettingen.

Jan Weigl erwischte einen schwarzen Tag und erzielte lediglich 354 Ringe für die Oettinger. Lara Schlipf hatte mit souveränen 384 Ringen keine Probleme, den Punkt zu holen. In der letzten Paarung trat Oettingens Aylina Sailer gegen Marina Eder an. Eder gewann mit guten 372 Ringen den letzten Einzelpunkt, somit gewann Buchdorf mit 3:2.

Icon Vergrößern Für die Oettinger Schützen reichte es im Wettkampf gegen Buchdorf-Baierfeld nicht ganz: (von links) Marina Eder, Lara Schlipf, Nadine Sailer, Annalena Eder, Katrin Frey, Michael Beutel, Christoph Sailer, Sabine Beutel, Jan Weigl und Aylina Sailer. Foto: Jana Blank Icon Schließen Schließen Für die Oettinger Schützen reichte es im Wettkampf gegen Buchdorf-Baierfeld nicht ganz: (von links) Marina Eder, Lara Schlipf, Nadine Sailer, Annalena Eder, Katrin Frey, Michael Beutel, Christoph Sailer, Sabine Beutel, Jan Weigl und Aylina Sailer. Foto: Jana Blank

Luftgewehr-Bezirksliga: Ebermergen ohne Glück im Nordries

Die Schützen der Roten Rose Ebermergen waren in der Bezirksliga zu Gast bei der Schützengilde Hausen-Seglohe. In Paarung eins schoss Ebermergens Martin Göttler direkt mit einer 98er-Serie einen deutlichen Vorsprung gegen Katharina Thorwart heraus und gewann mit 382:371 Ringen. Lorena Eberhart machte es gegen Anna Holzmeier deutlich spannender: Nach der dritten Serie lag die Ebermergenerin einen Ring hinten. Erst mit der letzten Serie von 97 Ringen entschied Eberhart den Zweikampf für sich und holte den Punkt für die Rote Rose (381:378 Ringe).

Thomas Göttler allerdings unterlag trotz passablen 376 Ringen gegen Sophia Schreitmiller mit 380 Ringen. Die Ersatzschützin der Roten Rose, Evelyn Häußler, schlug sich wacker, konnte sich aber mit 349:372 nicht gegen Hausen-Seglohes Jessica Mangold durchsetzen. Am Ende siegten die Damen der Schützengilde Hausen-Seglohe mit 2:1 Punkten.

Icon Vergrößern Ebermergen konnte zu Gast bei Hausen-Seglohe nicht bestehen: (von links) Katharina Thorwart, Martin Göttler, Anna Holzmeier, Lorena Eberhart, Sophia Schreitmiller, Thomas Göttler, Jessica Mangold und Evelyn Häußler. Foto: Max Appoldt Icon Schließen Schließen Ebermergen konnte zu Gast bei Hausen-Seglohe nicht bestehen: (von links) Katharina Thorwart, Martin Göttler, Anna Holzmeier, Lorena Eberhart, Sophia Schreitmiller, Thomas Göttler, Jessica Mangold und Evelyn Häußler. Foto: Max Appoldt

Sulzdorf unterliegt Minderoffingen knapp in spannendem Bezirksliga-Duell

Trotz einer kämpferischen Leistung musste sich Sulzdorf im Wettkampf gegen Minderoffingen mit einem Endergebnis von 1:3 geschlagen geben. Den Auftakt machte der Sulzdorfer Christian Mayinger, der mit 381 Ringen gegen Franziska Straub (386 Ringe) unterlag. Auch Nadine Schober verlor in einem hochklassigen Duell gegen ihre Rieser Kontrahentin. Sie erzielte 381 Ringe – zu wenig gegen Tina Eichbergers beeindruckende 386. Einen wichtigen Sieg für Sulzdorf sicherte sich jedoch Anna Schmid, die mit 369 Ringen knapp gegen Cornelia Mayer (366 Ringe) triumphierte. Im letzten Duell unterlag die Sulzdorferin Maren Pantle trotz solider 367 Ringe Minderoffingens Ursula Kerle (373 Ringe). (AZ)