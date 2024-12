Monheimer Schützen gewinnen das Derby in Buchdorf

Die Schützengesellschaft 1858 Monheim bleibt weiter das Maß der Dinge in der Luftgewehr-Bezirksoberliga: Das Derby gegen Buchdorf entschieden die Jurastädter im fünften Wettkampf der Runde mit 5:0 für sich. Kein guter Jahresabschluss dagegen gelingt den beiden Bezirksliga-Mannschaften aus Sulzdorf und Ebermergen, die sich Schretzheim beziehungsweise Minderoffingen beugen müssen.

Im Spitzenduell des Bezirksoberliga-Derbys zwischen der Monheimerin Nadine Schwertberger und der Buchdorferin Katrin Frey glänzte Schwertberger mit einem Traumergebnis. Schwertberger hatte den besseren Start und lag zur Halbzeit mit neun Ringen in Führung, doch Frey fand auf den letzten zwei Serien (96, 97) zu alter Stärke und machte Druck auf Schwertberger. Diese ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konterte jede Serie mit 97 und 98 Ringen. Somit ging Duell eins mit 390:379 Ringen an Monheim. Auf Position fünf traf der Monheimer Karel Kuba auf Marina Eder aus Buchdorf. Eder startete mit guten 94 Ringen. Kuba konnte gleich 96 Ringe entgegensetzen. Danach hatte Eder eine Schwächephase und beendete ihren Wettkampf mit den Serien von 91, 92 und 92 Ringen für ein Endergebnis von 369 Ringen. Kuba hatte somit ein leichtes Spiel und beendete seinen Wettkampf mit seiner Bestleistung von 389 Ringen.

Luftgewehr-Bezirksoberliga: Buchdorf kann Monheims Lauf nicht stoppen

In Paarung zwei trat Niklas Nigel für Monheim gegen die Buchdorferin Annalena Eder an. Eder war in Topform und startete mit 97 Ringen. Nigel konnte nur 95 dagegensetzen. In den Serien zwei und drei hatte Eder jeweils 96 und Nigel 97 Ringe, sodass beide mit Gleichstand in die letzte Serie gingen. Die Führung ging bei jedem Schuss hin und her, doch letztendlich beendeten beide ihren Wettkampf mit 383 Ringen und mussten somit ins Stechen um den Einzelpunkt. Auf den Positionen drei und vier sah es nach zwei Serien sehr gut für die Buchdorfer aus. Der Monheimer Jens Christ und die Buchdorferin Nadine Sailer waren in Paarung drei gleichauf. In Duell vier hatte die Buchdorferin Lara Schlipf gegen den Monheimer Matthias Gnugesser drei Ringe Vorsprung.

Somit mussten die letzten zwei Serien die Entscheidung bringen. In Serie drei zeigten die Monheimer Nervenstärke: Christ und Gnugesser drehten die Partien und hatten jeweils einen Ring Vorsprung vor der letzten Serie. Sailer und Schlipf waren dadurch total von der Rolle und kamen in der letzten Serie nicht über 89 Ringe. Somit holte Christ mit 374:371 und Gnugesser mit 375:367 Ringen die 4:0-Führung für Monheim. Nachdem alle Partien beendet waren, durften Eder und Nigel noch zum Stechschuss antreten. Im ersten Stechschuss hatten beide eine sichere Zehn. Nigel legte im zweiten Stechschuss eine Neun vor und öffnete Eder damit die Tür für den letzten Einzelpunkt, doch diese zielte zu lange und erreichte nur eine Sieben. Somit ging auch der letzte Einzelpunkt nach Monheim (Ringe: 1911:1869). Im Nachhinein schmeichelt das Ergebnis dem Herbstmeister aus Monheim, nachdem es zwischenzeitlich nach einem 3:2 für Buchdorf ausgesehen hatte.

Luftgewehr-Bezirksliga: Sulzdorfer Schützen kommen gegen Schretzheim nicht an

Im Auswärtswettkampf der Bezirksliga musste sich die Mannschaft von St. Sebastian Sulzdorf gegen Eintracht Schretzheim 1891 mit 0:4 Punkten geschlagen geben. Trotz des klaren Endergebnisses zeigten die Sulzdorfer Schützen starke Leistungen und boten den Gastgebern in mehreren Duellen Paroli. Bereits das erste Duell zwischen Christian Mayinger (Sulzdorf) und Florian Miehlich (Schretzheim) war an Spannung kaum zu überbieten. Beide lieferten konstante Serien auf hohem Niveau, doch am Ende fehlte Mayinger mit 383:384 Ringen nur ein einziger Ring, um den ersten Punkt für Sulzdorf zu holen.

Im zweiten Aufeinandertreffen trat Nadine Schober für Sulzdorf gegen Rainer Häusler an. Trotz starker Serien und einer kämpferischen Leistung musste Schober den Punkt mit 367:376 Ringen an die Gastgeber abgeben. Das dritte Duell war ebenfalls hart umkämpft: Anna Schmid (Sulzdorf) schoss solide 377 Ringe, konnte sich aber gegen die konstant starken Serien von Selin Hergöth (380 Ringe) nicht durchsetzen. Im vierten und letzten Vergleich traf Maren Pantle (Sulzdorf) auf Jannik Anzenhofer, der an diesem Tag mit 384 Ringen glänzte. Pantle zeigte mit 361 Ringen eine ordentliche Leistung, musste jedoch den Punkt an die Gastgeber abtreten. Trotz der 0:4-Niederlage (Ringe: 1488:1526) bleibt die Sulzdorfer Mannschaft weiterhin gut in der Tabelle positioniert. Mit 11:4 Mannschaftspunkten und 12:8 Einzelpunkten belegen sie aktuell den zweiten Platz. Die knappen Entscheidungen in den Duellen zeigen, dass die Mannschaft auf Augenhöhe mit den Topteams der Liga agiert.

Edelweiß Minderoffingen nimmt die Punkte aus Ebermergen mit

Die Ebermergener hatten Besuch aus dem Ries, nämlich von den Edelweißschützen Minderoffingen. Ebermergens Lorena Eberhart in Paarung eins war zunächst gleichauf, musste sich aber dann mit 377:383 Franziska Straub geschlagen geben. Martin Göttler konnte der sehr starken Tina Eichberger aus Minderoffingen nichts entgegensetzen und verlor die Paarung zwei mit 381:392 Ringen. In Paarung drei verlor Thomas Göttler gegen Ursula Kerle mit 367:369 Ringen. Ebermergens Nachwuchstalent und Ersatzschütze Moritz Göttler lieferte beachtliche 356 Ringe ab, konnte sich aber nicht gegen Cornelia Mayer mit 382 Ringen durchsetzen. Der Sieg ging damit mit 4:0 und 1526:1481 Ringen klar an Minderoffingen. (AZ)