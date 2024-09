Cheftrainer Reichert: Das „Highlight“ wird das Duell gegen Buttenwiesen

Es geht wieder los für die Turner des TSV Monheim. Nach einer, wie Cheftrainer Mario Reichert es nennt, „etwas holprigen“ und wieder einmal kurzen Vorbereitung geht es für die Jurastädter in die siebte Saison in Folge in der 2. Bundesliga. Diesmal wieder in der bevorzugten Südstaffel. Bis auf den verletzten Julius Hartrich sind wieder alle Mann mit an Bord. Während es Reichert zufolge zuletzt noch kleinere Probleme durch Erkrankungen und Verletzungen gab, sind zum Saisonstart beim VfL Kirchheim unter Teck alle fit. Und wieder gibt es einige Neue im Kader.

