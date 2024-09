TSV Monheim packt die neue Chance auf die Erstliga-Rückkehr an

Nach vielen Monaten des Trainings wird es für die Turner des TSV Monheim wieder ernst. Sie starten am Samstag, 21. September, in eine neue Saison. Dabei sind die Monheimer erneut in der 2. Bundesliga Süd gelistet, in der sie vergangenes Jahr noch ganz oben standen. Als Vorjahresmeister sind die Erwartungen hoch und die Ziele für dieses Jahr ähnlich gesteckt. Allerdings sind die gegnerischen Mannschaften in dieser Liga auf keinen Fall zu unterschätzen.

Einige Wettkämpfe wie zum Beispiel gegen die KTV Ries, Exquisa Oberbayern oder den VFL Kirchheim konnten die Monheimer nur äußerst knapp und mit dem nötigen Quäntchen Glück gewinnen. So ist der Ausgang und die Tabellenkonstellation am Ende völlig offen und jeder Wettkampftag von September bis November verspricht Spannung und Aufregung für alle Turnbegeisterten. Vor allem bei den legendären Duellen gegen die KTV Ries und den TSV Buttenwiesen wird nicht nur um die wichtigen Wettkampfpunkte geturnt, sondern auch um das Prestige im Regierungsbezirk Schwaben gekämpft.

Neue Gesichter im Kader des TSV Monheim

Neue Chancen auf einen Aufstieg - nachdem das Aufstiegsfinale im Vorjahr verloren ging - ergeben sich auch im Monheimer Kader für die Saison 2024. Zum einen kann TSV-Kapitän Sascha Wilhelm wieder zeigen, dass er zu den besten drei Topscorern der Liga zählt, zum anderen möchten die Gerätespezialisten um Manuel Neumeier, Jan Lederer (beide Pferd), Nils Buchter (Barren) und Julius Mayser (Boden) wieder Scorepunkte gegen ihre Kontrahenten erturnen. Der Trainerstab mit Mike Dörner und Roland Grimm als Verantwortlichen wird auch den Nachwuchsathleten wieder Chancen geben, in der zweithöchsten Liga zu turnen, um Erfahrung zu sammeln.

Zu den jungen und talentierten Athleten zählt allen voran Anton Bulka, der schon im vergangenen Jahr zeigte, dass er den gewissen Unterschied ausmachen kann. Auch der 18-jährige Ferrie Blümel ist hochmotiviert, um an seine starken Leistungen anzuknüpfen.

Als Neuzugänge für dieses Jahr sind zwei Turntalente aus der Chemnitzer Jugendschmiede geplant. Die beiden 17-jährigen Arthur Bespaluk und Fabrice Szakal wurden vom Trainerteam genau beobachtet und in den TSV-Kader berufen. Ihre Aufgabe wird auch darin bestehen, den fleißigen Punktesammler Julius Hartrich zu kompensieren, der verletzungsbedingt ausfallen wird. Hartrich ist gezwungen sich einer Schulter-OP zu unterziehen. Die Erfahrung in der Mannschaft strahlt wieder Jakob Glück (33) aus. Außerdem steht mit Tobias Radoi ein weiterer Turner mit einer leistungsbezogenen Grundausbildung auf der Meldeliste.

Einige ausländische Talente verstärken das Monheimer Team

Wie schon im vergangenen Jahr unterstützen ausländische Verstärkungen aus Italien und Großbritanien das Monheimer Team. Steven Matteo ist bereits ein fester Bestandteil im Monheimer Team und wurde Anfang Juli italienischer Meister am Sprung. Für den ein oder anderen Wettkampf wird er von seinem Landsmann Filippo Castellaro als Boden- und Ringespezialist begleitet. Bekannt sind bereits die Briten Oakley Banks und Sam Ghinn, die mit 19 und 21 Jahren schon hochklassige Übungen für ihr junges Alter präsentierten. Der TSV Monheim stellt mit einem Altersdurchschnitt von 22,2 Jahren den zweitjüngsten Kader, der motiviert und viel Teamgeist in die neue Saison in der 2. Bundesliga Süd startet.

Der erste Wettkampf findet am 21. September in Kirchheim gegen den heimischen VfL statt. An den darauffolgenden Samstagen treffen die TSV-Turner auf jeweils einen der insgesamt sieben gegnerischen Mannschaften. Davon werden vier Duelle vor heimischem Publikum in der Stadthalle Monheim ausgetragen.