Monheims Trainer: „Auch gegen den Tabellenführer ist was drin“

Mit drei Siegen aus den ersten drei Spielen sind Sie perfekt gestartet. Was sind aus Ihrer Sicht Gründe für diesen Erfolg und was hat sich im Vergleich zur Hinrunde geändert?

SEBASTIAN SCHNEIDER: Stimmt, wir sind tatsächlich sehr gut gestartet, das liegt in erster Linie daran, dass wir aktuell den Großteil unseres Kaders zur Verfügung haben. Das war in der Hinrunde nicht so. Zudem haben die Jungs in der Vorbereitung richtig gut gearbeitet. Und das zeigen sie jetzt auch in den Spielen, was sich letztlich in den Ergebnissen widerspiegelt.

Patrick Widinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Monheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Monheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis