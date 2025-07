FSV Buchdorf/Daiting schlägt FC Maihingen im Kreisliga-Topspiel

Der neue Trainer des TSV Hainsfarth, Hans-Joachim Golder, hat die erste Niederlage in seiner neuen Position als Coach des Kreisligisten einstecken müssen. Geschlagen geben musste sich auch der SV Holzkirchen zu Hause gegen die SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf. Die SG, der TSV Oettingen und der TSV 1895 Monheim stehen nach diesem Spieltag alle mit 22 Punkten auf den Tabellenplätzen sechs bis acht. Nicht ganz so eng ist es dagegen für den FSV Reimlingen an der Tabellenspitze. Nach seinem Sieg am letzten Spieltag hat der FSV auch gegen Schlusslicht Wemding/Wolferstadt drei Punkte mitgenommen.

