Neue Fußballregeln im Kreis Donau-Ries: So funktioniert die Acht-Sekunden-Regel!

Fußball

So werden die neuen Fußballregeln im Kreis umgesetzt

Schiedsrichter-Obmann Tobias Heuberger erklärt, was es mit der Acht-Sekunden-Regel auf sich hat und welche Vorjahresneuerung nicht ganz strikt eingehalten wird.
Von Stephanie Anton
    Obmann Tobias Heuberger (rechts) und seine Schiedsrichterkollegen (im Bild von links: Stefan Baur und Sebastian Stadlmayr) müssen in der neuen Fußballsaison nun die Acht-Sekunden-Regel durchsetzen.
    Obmann Tobias Heuberger (rechts) und seine Schiedsrichterkollegen (im Bild von links: Stefan Baur und Sebastian Stadlmayr) müssen in der neuen Fußballsaison nun die Acht-Sekunden-Regel durchsetzen. Foto: Walter Brugger

    Zum 1. Juli sind im bayerischen Amateurfußball wieder Regeländerungen in Kraft getreten, die bereits auf den Fußballplätzen umgesetzt werden. So auch im Kreis Donau. In den unteren Ligen wurden bereits vier Spieltage absolviert, genug Zeit also, um einmal bei Tobias Heuberger, Schiedsrichter-Obmann der Gruppe Nordschwaben, nachzufragen, wie die neue „Acht-Sekunden-Regel“ angenommen und umgesetzt wird.

