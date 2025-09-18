So werden die neuen Fußballregeln im Kreis umgesetzt

Zum 1. Juli sind im bayerischen Amateurfußball wieder Regeländerungen in Kraft getreten, die bereits auf den Fußballplätzen umgesetzt werden. So auch im Kreis Donau. In den unteren Ligen wurden bereits vier Spieltage absolviert, genug Zeit also, um einmal bei Tobias Heuberger, Schiedsrichter-Obmann der Gruppe Nordschwaben, nachzufragen, wie die neue „Acht-Sekunden-Regel“ angenommen und umgesetzt wird.

