SRG Nordschwaben bildet Rekordanzahl an neuen Schiedsrichtern aus

Die Schiedsrichtergruppe Nordschwaben hat auch in diesem Jahr einen Wochenendlehrgang vom 27. bis 29. Juni in Huisheim angeboten. Dabei fanden sich bisher nie dagewesene 40 Interessierte ein, um die Ausbildung zum Fußballschiedsrichter zu absolvieren. Obmann Tobias Heuberger freut sich über die überaus positive Resonanz, sprach aber auch von einer großen Herausforderung, die vielen Neulinge erfolgreich in die Gruppe zu integrieren sowie mit genügend Spielen und Betreuern zu versorgen. Er sei aber zuversichtlich, dass das gelingen werde.

Der Freitagabend begann mit einer Vorstellungsrunde, bevor mit den Regeln 3 und 5 die ersten theoretischen Grundlagen vermittelt wurden. Selbst Teilnehmer mit größerer Fußballerfahrung mussten dabei diverse Lücken in ihrem Regelwissen feststellen. Ein Vortrag zum Handspiel veranschaulichte zudem die aktuelle Auslegung mithilfe von Videoszenen. Es folgte das Ausfüllen der notwendigen Formulare sowie ein Überblick über das Schiedsrichterwesen, wobei auf die handelnden Personen, Strukturen und Zuständigkeiten eingegangen wurde.

Schiedsrichterlehrgang in Huisheim wird schweißtreibende Angelegenheit

Der Samstag beinhaltete ein volles Programm. Nach einer kurzen Wiederholung war die wichtigste der Kernregeln (Regel 12: „Verbotenes Spiel und unsportliches Betragen“) an der Reihe. In diesen Bereich sind sämtliche Regelübertretungen zu verorten, die mit Foulspiel, Reklamation, Rückpass und so weiter zu tun haben. Durch die Analyse von Videoszenen wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern beispielsweise aufgezeigt, welche Parameter bei der Bewertung einer Notbremse greifen und wo die Grenzen zwischen einer Gelben Karte, einer Zeitstrafe und einem Feldverweis verlaufen.

Da die Anwärter künftig auch als Assistenten zum Einsatz kommen, war zudem die Zusammenarbeit in kritischen Situationen ein Thema der Videoschulung. Neben einer Platzbegehung stellte vor allem eine Praxiseinheit einen wichtigen Punkt im Lehrgangsprogramm dar, denn dort konnten die Neulinge die richtige Technik für den Pfiff, die Aussprache von Gelben und Roten Karten sowie das korrekte Stellungsspiel üben, wobei verschiedene Spielsituationen nachgestellt wurden. In Anbetracht der hohen Temperaturen und der direkten Sonneneinstrahlung handelte es sich dabei um eine schweißtreibende Angelegenheit.

Nicht alle Schiedsrichter-Anwärter bestehen die Prüfung im ersten Versuch

Am Sonntag stand nach einer Wiederholung und der Vorstellung der Abseitsregel unmittelbar die Prüfung an, die von fast allen Teilnehmern sicher gemeistert wurde. Einzelne Anwärter, die im ersten Versuch durchgefallen sind, können sich jedoch einer Wiederholungsprüfung unterziehen. Im weiteren Verlauf des Tages wurde aufgezeigt, wie man seinen Account verwalten kann und welche Aufgaben bei den ersten Spielleitungen auf die Neulinge zukommen. Zum Abschluss der intensiven drei Tage unter tropischen Wetterbedingungen zogen sowohl die Referenten als auch die Teilnehmer ein positives Fazit.

Vorbehaltlich der erfolgreichen Wiederholungsprüfung darf sich die Gruppe Nordschwaben über folgende vierzig Neulinge freuen: Süheyla Aydogdu (Fatih Spor Asbach-Bäumenheim), Benjamin Baar (TSV Nördlingen), Emre Babuccu (SV Megesheim), Sam Beucher (TSV Bäumenheim), Jakob Beyhl (TSV Nördlingen), Noah Brosowski (FC Weilheim-Rehau), Franz Dambaur (SC Nähermemmingen-Baldingen), Julian Dietenhauser (SV Wörnitzstein-Berg), Florian Fiedler (SV Grosselfingen), Joshua Gausmann (SC Nähermemmingen-Baldingen), Fabian Gruber (Hoppinger SV), Ben Henschel (FC Maihingen), Ertem Karaman (TSV Wemding), Lukas Kauder (SC Nähermemmingen-Baldingen), Dominik Kauder (SC Nähermemmingen-Baldingen), Vincent Köhnlein (TSV Möttingen), Jonathan Kugler (SC Nähermemmingen-Baldingen), Jonas Lettenmeier (SV Hohenaltheim), Moritz Lindner (SpVgg Ederheim), Leopold Lumper (SC Nähermemmingen-Baldingen), Philipp Martin (TSV Bäumenheim), Dilara Mateja (TSV Bäumenheim), Felix Rößle (TSV Rain), Julian Röthinger (TSV Ebermergen), Paul Ruisinger (SV Wörnitzstein-Berg), Julian Schaudig (SV Donaumünster-Erlingshofen), Thomas Schmidt (FSV Buchdorf), Valentin Schmutterer (TSV Oettingen), Max Schneid (FC Weilheim-Rehau), Tom Schneid (FC Weilheim-Rehau), Rion Shala (SV Wörnitzstein-Berg), Niclas Stadler (SC Nähermemmingen-Baldingen), Lukas Stoll (TSV Bäumenheim), Mathis Strauß (SpVgg Deiningen), Lucas Töpfer (FC Weilheim-Rehau), Vasileios Tsaousidis (TSV Nördlingen), Noah Vescera (JFG Nordries Marktoffingen), Robin Wetzstein (SpVgg Riedlingen), Kourosh Zandian (SV Wörnitzstein-Berg) und Lukas Zastrow (FC Marxheim-Gansheim). (AZ)