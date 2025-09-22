SG HGH muss sich Nähermemmingen beugen

Der SV Wörnitzstein-Berg II (5:1 gegen Eintracht T.R.B.) und der TKSV Donauwörth (4:1 in Unterringingen) haben mit souveränen Auswärtssiegen ihre Spitzenpositionen in der A-Klasse Nord 2 verteidigt. Beide Donauwörther Mannschaften haben noch eine weiße Weste, Wörnitszein II hat allerdings ein Spiel mehr absolviert. Der TSV Bäumenheim setzte sich mit 3:2 gegen den SV Kaisheim durch. In der A-Klasse Nord 1 gab es Niederlagen für SG Jura Kickers 2 und die SG Huisheim/Großsorheim/Hoppingen.

A-Klasse Nord 1, SG Jura Kickers II - SG Munzingen/Birkhausen 0:3 (0:1). Den Auftakt machte Jonas Rauwolf in der 22. Minute, als er die Gäste mit 1:0 in Führung brachte. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Tobias Grimmeisen auf 2:0 (47.). Die Hausherren mussten in der 64. Minute zudem nach einer Gelb-Roten Karte für Florian Kupies in Unterzahl weiterspielen. Den Schlusspunkt setzte Noah Usman zum 3:0-Endstand (76.). Gelb-Rote Karte: Florian Kupies (Jura Kickers/67.) Zuschauer: 50. (hepa)

A-Klasse Nord 1, SG Huisheim/Großsorheim/Hoppingen – SC Nähermemmingen-Baldingen 1:2 (0:1). Die Partie spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab, wobei die ersten Chancen den Gästen gehörten – Heimkeeper Christian Strauß parierte zunächst stark, musste dann aber kurz vor der Pause nach einem Konter das 0:1 durch Bathuhan Yavuz hinnehmen (42.). Auch in der zweiten Hälfte waren die Gäste die gefährlichere Mannschaft, ehe Tim Angerer aus rund 16 Metern das 2:0 erzielte (75.). Den Anschlusstreffer für die Heimelf markierte Jakob Ganzenmüller per Elfmeter (89.), doch trotz weiterer Bemühungen reichte es nicht mehr zum Ausgleich, sodass der Sieg der Gäste verdient war. Zuschauer: 150. (hepa)

Icon vergrößern Manuel Schuster von der SG HGH (in Rot) kann hier Nähermemmingens Lukas Kraus zwar noch abfangen, am Ende behielt der SCNB aber doch die Oberhand. Foto: Szilvia Izsó Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Manuel Schuster von der SG HGH (in Rot) kann hier Nähermemmingens Lukas Kraus zwar noch abfangen, am Ende behielt der SCNB aber doch die Oberhand. Foto: Szilvia Izsó

Tabellenführer SV Wörnitzstein-Berg II wahrt gegen T.R.B. die weiße Weste

A-Klasse Nord 2, Eintracht T.R.B. – SV Wörnitzstein-Berg II 1:5 (0:4). Von Anfang an war der Tabellenführer aus Wörnitzstein klar spielbestimmend. Die junge Eintracht-Elf reagierte verunsichert und die Gäste gingen nach zehn Minuten durch Kevin Denes verdient in Führung. Im weiteren Spielverlauf kam die Eintracht besser ins Spiel und wurde durch Konter immer wieder gefährlich, doch vor der Halbzeit konnten die Wörnitzsteiner das Spiel bereits entscheiden: Innerhalb von vier Minuten stellten die Gäste durch David Märtens (15.), Valentin Hammel (40.) und erneut Kevin Denes (41.) auf 0:4. Auch in der zweiten Halbzeit ließen die Gäste nichts mehr anbrennen, die Heimelf kam durch Matthias Häckel (48.) noch zu einem Ehrentreffer. Den Schlusspunkt setzen dann aber wieder die Gäste durch Tobias Riedl (78.). Zuschauer: 50 (trb)

A-Klasse Nord 2, SpVgg Brachstadt-Oppertshofen – BSC Unterglauheim 3:0 (2:0). Einen souveränen Heimerfolg feierte die SpVgg gegen Unterglauheim. Patrick Thurian (40.) und Nikolai Poppele (45.) stellten kurz vor der Pause die Weichen auf Sieg. Erneut Patrick Thurian stellte in der 53. Minute den Endstand her. Zuschauer: 80 (AZ)

TSV Bäumenheim muss am Ende noch zittern

A-Klasse Nord 2, TSV Bäumenheim - SV Kaisheim 3:2 (3:0). Die Schmuttertaler hätten schon nach 20 Minuten nach Chancen von Jeremy Kole (11.), Jago Heinisch (14.) und Andre Lackner (18.) bereits mit 3:0 in Führung liegen können. Der Führungstreffer gelang in der 22. Luca Utz nach einer Unachtsamkeit in der Gästeabwehr. Danach drängten die Platzherren weiter auf das Gästetor und belohnten sich in der 28. Minute durch Jeremy Kole nach einem Steckpass von Luca Utz mit dem 2:0. Aller guten Dinge sind drei, sagte sich in der 32. Minute André Lackner und ließ Gästekeeper Dean Dorfmüller mit einem sehenswerten Heber von der Strafraumgrenze, der das 3:0 bedeutete, alt ausschauen. Nach weiteren guten Chancen gab es einen Bruch im TSV-Gefüge und die Gäste kamen mit ihrer ersten Gelegenheit durch Laurin Schmid zum 3:1. Timo Willsch erzielte noch den 3:2-Anschlusstreffer, zu mehr sollte es aber nicht mehr reichen. Zuschauer: 80. (bw)

A-Klasse Nord 2, TSV Unterringingen – TKSV Donauwörth 1:4 (0:3). Der TSV Unterringingen geriet gegen die Gäste vom TKSV Donauwörth früh im Zugzwang, da der TKSV bereits in der 6. Spielminute durch Sinan Kaya mit 0:1 in Führung ging. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte versuchte der TSV das Blatt zu wenden, doch kurz vor dem Halbzeitpfiff bauten die Gäste mit einem Doppelschlag durch Sinan Kaya (40.) und Mohammed Amini (42.) die Führung auf 0:3 aus. In der zweiten Hälfte gelang Unterringingen durch Armend Nuraj der Anschlusstreffer (67.). Nach einem verunglückten Abwehrversuch ging der Ball dann aber zum 1:4 noch ins eigene Tor des TSV (72.), zugleich auch der Endstand der Partie. Gelb-Rote Karte: Kagan Kalkan (TKSV, 89.). Zuschauer: 50. (tsv)

A-Klasse Augsburg Nord, TSV Mühlhausen – SG Holzheim/Münster II 5:1 (4:0). Bereits nach einer Viertelstunde führten die Platzherren souverän mit 3:0, die Tore schossen zweimal Sperner (6., 14.) und einmal Güldner (12.), Misic legte noch vor der Pause nach (36.). Danach dominierte die Heimelf weiter die Begegnung und legte durch Haug (54.) noch nach. Manuel Kefer gelang per Elfmeter der Anschlusstreffer (76.). Zuschauer: 70. (AZ)